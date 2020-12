Orbán Viktor: A globális elit bevette magát az EP-be

Sorosék a civil szervezetekkel, kutatóhelyekkel erős pozíciókat építettek ki

– Úgy nyertük meg az uniós mérkőzést, mint a válogatott Izland ellen. A meccs közbeni eredmény nem lényeges, csak a végeredmény! – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Mint kifejtette: hónapok óta zajlottak a tárgyalások a háttérben. A német elnökség feladata volt, hogy azt a szembenállást, amit az unió két oldala képvisel, elsimítsa. Leszögezte: Brüsszel továbbra is arra törekszik, hogy mélyítse az integrációt.

Hozzátette: Az EP össze akarta kötni a költségvetési kérdéseket politikai kérdésekkel, makacsságuk majdnem magával rántotta az egész költségvetést, a németek meg tudták találni az egyensúlyt. – Ettől szép a politika: ha az ember sokat gondolkodik, akkor egy ilyen fából vaskarika helyzetet is meg tud oldani – fejtette ki.

Hangsúlyozta: segítség volt a 40 milliós Lengyelország kiállása, majd a végére megjött Szlovénia is mellénk.

Visszafogottan kell erről beszélni, mert nem más országok fölött arattunk győzelmet, hanem egy közös, hasznos, jó európai sikert értünk el – húzta alá.

A miniszterelnök elmondta: az EP át akarta venni az unió irányítását.

– Mi Európa? A képviselők azt gondolják, hogy Brüsszelből áll. A kormányfők szerint az EU a nemzeti fővárosokban van, Brüsszel csak egy egyeztetési helyszín. Ennek ki kell fejeződnie az irányítási jogosultságokban – hangoztatta.

Orbán Viktor leszögezte: az EP mögött egy hálózat van, Sorosék a civil szervezetekkel, kutatóhelyekkel erős pozíciókat építettek ki.

– Ez a globális elit bevette magát az EP-be, ők akarják magukhoz vonni a nemzeti döntéseket. Ők akarnak dönteni a világ jövőjéről a emberek által választott vezetők helyett – mondta.

Orbán Viktor felidézte: Soros már több alkalommal megtámadta hazánkat különböző írásokban. A miniszterelnök elküldte a válaszát abba alapba, ahol Soros véleménye is megjelent, de nem közölték le.

– Ez a nyugati sajtószabadság – húzta alá. Orbán Viktor szerint új kérdéseket vet fel, hogy a magyar baloldal belépett ebbe a játszmába Soros oldalán.

Úgy vélekedett: most néhány kérdésben sikerült megállapodást kötni az állam- és kormányfőknek egymással, és a következő évek gazdasági tervezéséhez szükséges hátország atombiztos. Egy nagyobb egység részeként működik a magyar gazdaság, amelynek elemei most stabilnak tűnnek. Orbán Viktor elárulta: ma is lesz bejelentés arról, hogy a vírus elhárítását célzó gazdasági válság kezelésének milyen lépései lesznek.

Az élet nem gazdasági részében a véleménykülönbségek továbbra is fennmaradtak – folytatta a miniszterelnök. Mint mondta: a nyugati felfogás nem toleráns, ránk akarja erőltetni a saját véleményét. A legfontosabb a migráció kérdése: továbbra is migránsokra épülő Európát akarnak, 34 millió migránsnak akarnak lakást, szociális támogatást és állampolgári jogokat adni.

A genderkérdéssel kapcsolatban úgy fogalmazott: az egy olyan periferikus léthelyzet, amely az emberek 99 százalékát nem érinti. Az, hogy az apa férfi, az anya nő, természetes dolog. A család ezen alapul, ez evidencia. Van egyszázaléknyi réteg, amely eltér a normálistól, de ők a kivételek. Nem lehet száz ember életét egy ember sajátosságaira szabályozni, mert a kilencvenkilencből kell kiindulni. Mi az általánosból indulunk ki. Nem ítéljük el a kivételt, nem akarjuk minősíteni, de senki se követelje meg tőlünk, hogy egyszázaléknyi embernek az életéhez szabjuk a sajátunkat.

– Az egész gendervita mögött azt az általános nézetet látom, hogy a tolerancia helyett úgy tesznek, mintha a kivételre vonatkozó szabályok lennének a normálisak és általánosak mindenkire vonatkozóan – mondta. Hangsúlyozta: a feladat, hogy a többség megőrizze életformáját, és tolerálja a kisebbséget.

A miniszterelnök beszámolt az operatív törzs reggeli üléséről is. Mint mondta, nincsenek felszabadító erejű hírei, az a jó, hogy a számok nem romlanak, azt viszont leszögezte: az egészségügy bírja a terhelést. Bejelentette: december 27–28-án 35 ezer ember számára elegendő vakcina érkezik. Az egészségügyi dolgozókat oltják be először a megyei kórházakban, az első a Dél-pesti Centrumkórház lesz, és utána szépen sorban a többiek. Kifejtette: a regisztrációnak akkor lesz jelentősége, amikor tömegessé válik az oltás. Az oltópontok terve készen van, az oltási terv rendelkezésre áll, ha a vakcina megvan, akkor egy-két nap alatt mindenkit be tudunk oltani. Már csak a vakcina hiányzik – tette hozzá.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy mindenki nagy ünnepet szeretne, mert a karácsony családi ünnep. Az egész ország jön-megy, december 25–26. a rokonlátogatások időszaka, de erről most le kell mondanunk. Ez egy nagy áldozat, de ha úgy viselkedünk, ahogy általában ilyenkor szoktunk, akkor elvihetjük a fertőzést a rokonainkhoz. – Arra kérek mindenkit, hogy érjük be a kisebb ünneppel.

COVID 2/38. Karácsony után indul az oltás // Vaccination starts after Christmas Posted by Orbán Viktor on Friday, December 18, 2020

A szenteste szabályozásáról hétfőn szeretnének döntést hozni – jelentette be. Az újévvel kapcsolatban a miniszterelnök úgy fogalmazott: – Mindannyian örülnénk, ha azon az egy estén lazább szabályozások is megengedhetők lennének. Szeretném, ha a szakemberek meg tudnák támogatni, hogy a tízfős családi összejövetelek esetén ne számítsák bele a 14 év alatti gyerekeket a létszámba, és akkor többen is össze tudnak ülni.