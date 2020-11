Orbán Viktor: Éket vernének a közép-európai országok közé

Orbán Viktor pénteken reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott interjúban kiemelte: már nyáron is együtt lépett fel Lengyelország és Magyarország és már ekkor megállapították, hogy a második hullám során az az ország kerül bajba, ahol magas az államadósság. – Össze is állítottunk egy válságkezelő alapot, és akkor is azt mondtuk, hogy ezt gyorsan el kell juttatni azoknak, akiknek erre szükségük van, és minden politikai vitát félre kell tenni – emelte ki a miniszterelnök. Hozzátette:

a másik tábor meg azt mondta, hogy dehogy kell félretenni, most jött el az ideje, hogy összekössük a politikai vitákat a költségvetési kérdésekkel.

A kormányfő szerint ez felelőtlenség, amit júliusban sikerült elhárítani. Ám az Európai Parlament a nyár és az ősz során elérte azt, hogy a német elnökség mégiscsak összekapcsolja a két dolgot. – Szerintem ez egy rossz döntés volt, világosan meg kell mondanunk az európai képviselőknek, hogy tönkretesznek számos európai uniós országot, ha ragaszkodnak ahhoz, hogy politikai kérdéseket összekössenek válságkezelési, gazdasági kérdésekkel – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor kérdésre válaszolva elmondta, amióta közös álláspontot képviselnek az ügyben, azóta éket próbálnak verni a két ország közé. – Közép-Európában bimbódzó félben van egy szerintem történelmi perspektívában fantasztikus lehetőségeket magában rejtő együttműködés – emelte ki a kormányfő. Hozzátéve: a régióban mi meg tudjuk védeni a szuverenitásunkat, ám ez Nyugaton kevésbé divatos. – Nyugat-Európa már bevándorlóországokból áll – világított rá a miniszterelnök.

– A pozíciók világosak, ahhoz, hogy az Európai Válságkezelő Alap és a költségvetés létrejöjjön, ahhoz a mi szavazatunk, a lengyel és a magyar szavazat nélkülözhetetlen. Nélkülünk ez nem jön létre. Ezzel szemben a politikai viták összekötése a gazdasági kérdésekkel nem jogi természetű kérdés, ez néhány uniós ország, illetve az Európai Parlament politikai döntése – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor kiemelte: nem akar kompromisszumot kötni, megoldást akar találni.

A kormányfő szerint a Soros-hálózat nyomást akart helyezni Lengyelországra és Magyarországra, hátha azok feladják az álláspontjukat, mások pedig azt gondolhatták, hogy „majd pénzzel megvásárolnak bennünket”. Orbán Viktor szerint ezt nem lehet, mert itt a függetlenségről van szó.

Orbán Viktor szerint a kabinet megnevezte a legfontosabb szereplőt a háttérben, aki Soros György. A kormányfő szerint elsőre talán nem világos, hogy miért kell komolyan venni Soros szavát, ha európai politikai kérdésekről van szó, ám a spekuláns jó néhány európai parlamenti képviselőt a markában tart. Soros szerint aki nem enged be bevándorlókat, azt meg kell büntetni. Brüsszelben most az a helyzet, hogy „aki nem engedi be a migránsokat, az nem lehet jogállam, illetve csak az lehet jogállam, aki bevándorlóországgá alakítja a saját hazáját. Ezt mi nem fogjuk megtenni, ellen fogunk állni, és nem fogadjuk el, hogy ehhez pénzügyi következményeket lehessen fűzni. Ez Soros György javaslata, ma ezt képviseli az Európai Parlament” – mondta a miniszterelnök.

Azzal kapcsolatban, a Soros cikkét megjelentető oldal nem akarta lehozni a kormányfő válaszcikkét, Orbán Viktor úgy reagált, hogy ilyen a baloldali sajtószabadság. Kifejtette: „a saját hangjuknak mindig van tere, aki vitatkozik velük, azt meg valahogy félreteszik, elhallgatják, nem vesznek róla tudomást. Az európai vitakultúrától ez teljesen idegen. Ha valaki ír egy cikket, amelyben megtámad országokat, és az adott országok válaszolni akarnak, akkor az európai vitakultúra szabályai szerint azt le kell közölni. Akkor is, ha nem értünk vele egyet.”

A bevándorlásról Orbán Viktor elmondta, hogy a brüsszeli bürokraták fordítva ülnek a lovon, azt gondolják, hogy a bevándorlás megoldás egy problémára, pedig a valóság az, hogy a bevándorlás maga a probléma.

– Ezért a legfontosabb dolog, a legnagyobb kihívás Európa előtt az, hogy miként tudjuk megfékezni a bevándorlást és hogyan tudjuk megvédeni magunkat attól, hogy bevándorlóországgá váljunk – mondta a kormányfő.

Kiemelte: Nyugat-Európa már visszafordíthatatlan helyzetbe került. – Ha a lakosság tíz százaléka bevándorló – a keresztény kultúrkörön kívülről érkezett néptömegekről beszélek –, ha wz elért nyolc, tíz, tizenkét százalékot egy országban, azt visszacsinálni már nem lehet, ez az ő problémájuk – mondta a miniszterelnök. Hozzátette: akkor már csak az együttélés mikéntje okoz vitát, „és akkor engedni kell a saját értékeidből a saját kultúrádban”. Orbán Viktor kiemelte: azért dolgoznak, hogy ez Magyarországgal ne történhessen meg.

– Két csatatér van most, vagy két frontvonal. Az egyik a kórházakban, a másik az iskolákban. Az első csatatéren, a kórházakban életeket mentünk meg. A második csatatéren, az iskolákban pedig munkahelyeket, mert ha a szülő nem tudja beadni a gyereket az iskolába, akkor otthon kell maradnia, nem tud elmenni dolgozni, és ez neki a kényelmetlenségen túl komoly megélhetési nehézséget is okozhat – szögezte le a kormányfő a vírus elleni küzdelem kapcsán.

A kormányfő azt kérte, hogy a kórházak nehéz helyzetére tekintettel mindenki tartsa be a korlátozó intézkedéseket, „a felénél vagyunk ennek a nagyon nehéz időszaknak, és ki kell tartanunk és végig kell csinálnunk a második felét is”. A miniszterelnök szerint most összesen 9500-an vannak kórházban, tehát hamarosan elérjük a tízezer kórházi ágyon fekvő betegszámot.

– Igaz, hogy mintegy másfélszer ennyi tartalékágyunk még van, tehát az egészségügy, úgy látom, bár hatalmas nyomás alatt áll, állni fogja a sarat a következő hetekben is, az orvosaink, ápolónőink szerintem nagyszerű munkát végeznek – emelte ki Orbán Viktor.

A kormányfő emlékeztetett, megkezdték az egészségügyi és szociális intézmények mellett az óvodákban és iskolákban dolgozók teljes tesztelését is. Tegnap a miniszterelnök is részt vett egy ilyen tesztelésben, amelynek eredményeképp egy általánosan érvényes képünk lesz a helyzetről. Amint lezárul az első körös tesztelés, kezdődik a második, folytatódik a tömeges tesztelés. – Nagyon sok fiatal önkéntesünk van, medikusok is részt vesznek, beszéltem is velük, nagyon helyesek, igazán romlatlan fiatalok, akik a jót keresik az életben, és igyekeznek az életükkel ezt a jót szolgálni, és most megsegítik az embertársaikat – mesélt tapasztalatairól Orbán Viktor.

– Az oltási tervet már hetekkel ezelőtt kidolgoztuk. 13 ezer helyszínt jelöltünk ki, ahol majd az oltás megtörténik. Tehát a tömeges oltásnak is van forgatókönyve. Van egy másik oltási tervünk is, ezt kell használnunk majd először. Ezt december–január környékén kell bevetnünk, mert az első körben kevesebb vakcina érkezik, mint amennyi magyar ember szeretné magát beoltatni, a kettes számú oltási terv, hogy kit veszünk előre. Itt előre kell venni az egészségügyi dolgozókat, a védekezésben résztvevőket, aztán a leginkább sérülékeny csoportokhoz tartozókat, és így tovább.

Mindenesetre a torlódás elkerülése érdekében talán már a jövő héten elindítunk egy akciót, és lehetővé tesszük minden magyar embernek, hogy regisztráljon, tehát előjegyzésbe vetesse magát, hogy tudjuk, egyáltalán hány ember gondolkodik azon, hogy beoltassa magát

– mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy erről még csak közvélemény-kutatásszerű felméréseik vannak. Kiemelte: elindítanak egy levélben történő regisztrációs lehetőséget is, hogy aki majd oltást kér, az már most feliratkozhasson, és így az elsők közé kerülhessen, akik hozzájutnak az oltóanyaghoz.

A karácsonyi időszakkal nemrég kezdett foglalkozni az operatív törzs, és nagy vita folyik arról, hogy mi legyen a síeléssel. – Az olaszok zárni akarnak, úgy látom, hogy németek is, az osztrákok mentenék a szezont – értékelt a kormányfő. Elmondta,

arra kéri a magyarokat, hogy ne fizessenek elő, ne foglaljanak síszállásokat és külföldön síelési lehetőségeket, mert nem fogják tudni azokat beváltani, és biztosak lehetnek abban, hogy Magyarországon olyan szabályok lesznek, amelyek nem teszik lehetővé, hogy ne kerüljenek karanténba a síelés után.

A miniszterelnök elmondta, örül, hogy egyre több család engedheti meg magának, hogy síelni menjen, de most nem ennek van itt az ideje. – Nem tudjuk, hogy milyen szabályok szerint kell majd élnünk a karácsonyi ünnepek és újév idején – mondta a kormányfő. Hozzátette: „Ha szívünkre hallgatnánk, szeretnénk, ha minden család korlátozás nélkül tudna egymással találkozni, és olyan karácsonyunk és újévünk lehetne, mint amilyen lenni szokott. De hogy ezt megengedhetjük-e magunknak, nyolc-tíz napnál hamarabb nem tudom megmondani. Nyolc-tíz nap múlva a kormány dönteni fog erről a kérdésről.