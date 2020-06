Százmilliós túlárazással szerezték be Karácsonyék a védőeszközöket

Az Informátor feltárta, hogy zavaros, fantomgyanús, alvó cégekkel boltolt a főváros

Többszörösen túlárazva szerezhette be a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat a koronavírus elleni védekezéshez szükséges eszközöket, csak a tesztekre 180 millió forinttal költhettek többet a piaci árnál – számolt be róla a Hír TV Informátor című péntek esti műsora.

A veszélyhelyzet miatti rendkívüli felhatalmazást kihasználva a baloldali városvezetés közbeszerzési eljárás nélkül rendelte meg a teszteket, s a beszállítók között több olyan vállalat is volt, amely a 2010 előtti szocialista kormányzás alatt rendszeresen kapott megbízásokat. A Corden Intrernational Kft.-nek – amely most 190 millió forint értékben kapott megrendeléseket a fővárostól – a személyi állománya egy időben részleges átfedést mutatott a Kern József érdekkörébe tartozó Diagon és Medisyst Kft.-vel is. Kernt Gyurcsány Ferenc körébe tartozó üzletemberként tartják számon. A Kelen-kórház nevű magánintézménynek pedig – amely 120 millió forint értékben szerezhetett be koronavírus-gyorsteszteket a fővárosnak – egyik ügyvezetője az a Székely Tamás, aki a második Gyurcsány-kormány és a Bajnai-kabinet egészségügyi minisztere volt. Az Informátor kereste Székelyt, ám az ügyvezető egész héten nem volt elérhető és a fővárosi önkormányzattól sem kaptak választ.

Az eszközöket rendkívül magas áron szerezték be az említett vállalatoktól, hiszen a 6-9 ezer forint közötti árú gyorstesztekért 15 ezer forint feletti összeget fizetett a főváros. A vírus örökítőanyagát kimutató, úgynevezett PCR-teszteket pedig 24 ezer forintért szerezték be Karácsonyék, holott azok 15 ezer forintért is elérhetők. A műsorban arra is kitértek, hogy a baloldali városvezetés olyan céggel is szerződött 250 ezer FFP–2 típusú maszk beszerzésére 211 millió forint értékben, amelynek sem weboldala, sem e-mail-címe nem elérhető, és 2016-ban, valamint az azt követő két esztendőben semmilyen árbevétele nem volt. Egy másik vállalatnak – amellyel másfél millió sebészeti szájmaszk beszerzéséről állapodtak meg Karácsonyék 300 millió forintért – a fő tevékenysége az arculattervezés és szoftverfejlesztés.