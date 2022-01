Letisztult megjelenéssel érkezik a brit tervező szuperautója

A Gordon Murray Automotive első autója a T.50-es volt, amelyből már az összeset értékesítették, és egy kompromisszumoktól mentes gépről van szó. Ugyanezt a karbon karosszériát és a Cosworth által kifejlesztett 3994 cm3-as szívó V12-es kapja a most bemutatott T.33-as is, ahol a használhatóság megkönnyítése érdekében már kötöttek néhány kompromisszumot.

Az új vezérműtengelyekkel, szívósorral és kipufogórendszerrel, no és a motorvezérlés átprogramozásával csökkent a motor teljesítménye, bár még így is maradt 615 lóerő (10 500/perc) és 415 Nm (9000/perc); a leszabályozási fordulatot 11 100/percre csökkentették. A váltót az Xtrac fejlesztette, az ügyfél döntheti el, hogy kézi kapcsolással vagy a kormány mögötti fülekkel akarja vezérelni a hatfokozatú egységet. A saját tömeg mintegy 110 kg-mal lett magasabb, bár az 1090 kg még így is nagyon alacsonynak számít, a vetélytársak minimum 300 kg-mal nehezebbek. A hízás egyébként nem a kényelmi felszerelések megjelenésének tudható be, hanem annak, hogy a T.33-ast már minden nagy piac előírásainak megfelelően alakítják ki, tehát már az USA-ban is forgalomba lehet helyezni.