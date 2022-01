Újjászületik egy amerikai autómárka

Tanulmányautó létére az Airflow megjelenése akár azonnal is sorozatgyártásba kerülhet, a leglátványosabb rész a kocsi orrán lévő, hátulról megvilágított márkajelzés. A Stellantis konszern legújabb fejlesztéseit sűrítik az autóba, ennek köszönhetőek a rövidítések is: a csupa képernyőből álló STLA SmartCockpit működését az STLA Brain elnevezésű hardver és szoftver biztosítja, utóbbi jóvoltából a használó egyéb digitális eszközeit is megjeleníti és kezeli az autó. Az önvezető rendszer az STLA AutoDrive, amely online frissítésekkel (előfizetéses modell) 3-as szintű önvezetésre teszi képessé az autót.



Az eredeti cikk ITT olvasható.

Borítókép: Youtube.com/Autó-Motor