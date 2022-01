Megdobogtatja a női szíveket ez a romantikus kislakás

Kivételes kislakás bukkant fel az ingatlanbazar.hu kínálatában. A 40 négyzetméteres, gyönyörűen kialakított Alagút utcai otthon a felújítás során olyan stílust kapott, hogy az ide belépő nem mondja meg, hogy Párizsban, Barcelonában, vagy éppen Budapesten van. A kislakás cementlapmintás csempével kirakott konyhája egyszerűen zseniális! Igaz, hogy a lakás mindössze egyszobás, de annyira ügyesen van kialakítva, hogy kényelmesen lehet benne élni, méghozzá kompromisszumok nélkül!

A kislakás izgalmas részletei



2018-ban teljes körű felújításon esett át a lakás: a teljes gépesítését kicserélték és igényes nyílászárókat is kapott. Az ár természetesen tartalmazza a teljes berendezést is. Érdemes alaposabban megfigyelni a részleteket, hiszen például a konyha nemcsak gyönyörű, de modern is. Ki ne szeretne itt vacsorát főzni a párjának? Minden sikkes és kézre esik! A letisztult nappaliba is érdemes bekukkantani!



További érdekesség, hogy a nappaliból nyíló ablakból a lakáshoz tartozó teraszra látni. Ennek a terasznak pedig egész pontosan a Budai Vár lába adja a keretet! Igazi történelmi hangulat…

A kislakás nagy előnye a lokáció, hiszen az Alagút utcától pillanatok alatt elérhető busz villamos közlekedés, továbbá pár megállóra bevásárló központ melyben minden megtalálható, továbbá iskola óvoda és egészségügyi ellátás 10 perces séta távon belül. Kikapcsolódási és sportolási lehetőségek széles választéka is rendelkezésre áll, így minden igényt kielégít. Befektetésnek, illetve egy gyerekes családoknak.

Szuper helyen van, tartja az értékét!



Aki rendszeresen bújja az ingatlanhirdetéseket, akár még emlékezhet is arra, hogy két évvel ezelőtt, akkor még bútorozatlanul már eladó volt ugyanez a budai kislakás. Az árak nagyot változtak ez alatt az idő alatt! Akkor 40 millió volt az ára, most 48 millióért kínálják. Mindez azt jelenti, hogy ezen a környéken nem csak megőrzi értékét az ingatlan, hanem azt is, hogy a négyzetméterárak a budapesti átlaghoz képest gyorsabban emelkednek.



