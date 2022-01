9 tipp, ha elmúlt 40 és fogyni szeretne

Ahogy idősödik az ember, az anyagcseréje lassul és nehezebben mennek le a feleslegek.

Íme 9 tanács, amivel hamar visszanyerheti az alakját.

1. Egyen több rostot!

Negyven éves kor után a hormonváltozások következtében hízás léphet fel, főleg deréktájon. Ha növeljük az ételeinkben lévő rostmennyiséget, felgyorsíthatjuk az anyagcserét. A növényi rostok különösen jó hatással vannak az emésztésre, segítenek abban, hogy a szervezetben lerakódott mérgek gyorsabban kiürüljenek. Ráadásul azonnali teltségérzetet biztosítanak anélkül, hogy az ember degeszre enné magát.

2. Növelje az omega-3 bevitelt!

Az a vágya, hogy kevesebbet mutasson a mérleg? Próbáljon meg minél több halat fogyasztani. A hal tele van omega-3 zsírsavval. A kutatások szerint azok a nők, akik rendszeresen fogyasztottak omega-3-ban gazdag ételeket, fogytak is. 40 éves nőknek különösen a lazacot és a tonhalat ajánlják.

3. Felejtse el az édesítőszereket!

A Yale egyetem kutatói szerint összefüggés van a mesterséges édesítőszerek fogyasztása és az elhízás között. Rendszeres fogyasztásukról különösen a hasi zsírpárnák nőhetnek meg. Ráadásul hosszútávú fogyasztásuk növelhetik a cukorbetegség, a magas vérnyomás, vagy a szívbetegségek kialakulásának a kockázatát.

4. Igyon zöldteát!

Ha naponta akár egy csésze zöld teát iszik, már azért is hálás lesz a szervezete.

Fotó: Pexels

A zöld teában benne lévő antioxidánsok és koffein segít a zsírégetésben.

5. Növelje a fehérjebevitelt!

Figyeljen arra, hogy szervezete megfelelő mennyiségű fehérjéhez jusson. Tanulmányok szerint ugyanis azoknál a 40-es nőknél, akik kevés fehérjét fogyasztottak izomveszteség következett be és az anyagcseréjük is lelassult.

6. Válasszon egészséges snacket!

Ha fogyni szeretne, de nehezen mond le a nassolásról, akkor a sós chipsek, ropik helyett egyen inkább mandulát. A mandula remek fehérje forrás és tele van telítetlen zsírokkal és magnéziummal is.

7. Aludjon nyolc órát!

Egy kiadós alvás az élet élvezetei közé tartozik, és még a fogyásra is jótékony hatással van. Egy pihentető alvás után a szervezete sokkal könnyebben beindítja a kalóriaégetést. Azok, akik 7 óránál kevesebbet alszanak, hajlamosabbak a hízásra.

8. Sportoljon!

Természetesen nagyon fontos a testmozgás is. A sport a testnek és a léleknek is jót tesz.

Állítólag sokkal intenzívebben mozgunk, és jobban égetjük a kalóriákat, ha egy ismerőssel edzünk. Sokat tehetünk az egészségünkért akkor is, ha edzőterem helyett naponta hosszabb sétára indulunk. Remek kikapcsolódás és edzés a jóga is, amely amellett, hogy fogyaszt, a lelkiállapotra is pozitívan hat.

9. Koktélok helyett vörösbort válasszon!

Ha meginna egy pohár alkoholt, akkor inkább essen a választás egy pohár száraz vörösborra, mintsem egy koktélra. A koktélok sok kalóriát tartalmaznak, míg egy pohár bor segíti a vérképződést, serkenti a vérkeringést és az anyagcserét.

Az eredeti cikk ITT olvasható.



Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)