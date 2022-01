Így lesz boldog és bőséges az újév – szilveszteri és újévi gasztrobabonák

A szilveszterhez és újévhez kötődő gasztrobabonák igen nagy múltra tekintenek vissza. Így aztán nem véletlen, hogy egyáltalán nem mindegy, mit eszünk az év utolsó, vagy éppen az első napján. Őseink azt gondolták, hogy ezek a népszokások segítik a következő évi bőség megteremtését, így ennek megfelelően étkeztek. Amilyen az újév első napja, olyan lesz az egész esztendő – tartja a mondás a mindmegette.hu cikke szerint.

A népszokás szerint nem csak újévkor, hanem már az azt megelőző nap, azaz szilveszterkor is érdemes betartani néhány szabály. Csirkét, halat vagy vadat 31-én érdemes sütni, hiszen a baromfi elkaparja az előző év gondjait, a vad elszalad vele, a hal pedig elúszik a bajokkal. Arra is figyeljünk, hogy malacot éjfél előtt ne együnk, ugyanis az kitúrja a balszerencsét, ezt pedig senki nem szeretné főleg egy ilyen húzós év után. Ezért vigyázzunk a virslivel is! Éjfél előtt baromfiból, éjfél után pedig sertésből készüljön.

Fotó: Pixabay

Kevesen hallottak róla, de egyes háztartásokban szerencsepogácsát is készítenek szilveszterkor. Ezt úgy képzeljük el, hogy az egyikbe elrejtenek egy pénzérmét, majd aki megtalálja a sok között, arra nagy szerencse vár majd a következő évben. Itt azért érdemes óvatosnak lenni, nehogy fulladás legyen a jó szándékú babona vége.

Éjfélkor mindenki pezsgővel koccint. Na, de miért is? Mert a pezsgő a jóléthez, a luxus életvitelhez tartozik, csak kivételes alkalmakkor fogyasztjuk. A népszokás szerint ha pezsgőt kortyolgatunk 31-én, akkor fényűző év vár ránk, ha pedig egy picit még ki is lötyögtetjük a pohárból, akkor egy nagyobb pénzösszegre is számíthatunk.

Az év első napján a lencse és a mák a gazdagságot segíti elő, hiszen ezek az ételek a pénz bőségét jelképezik. Ennek oka, hogy a szemes ételek az aprópénzre emlékeztetnek, így minél többet fogyasztunk belőlük, annál gazdagabbak leszünk. Lencse helyett egyébként babot, rizst vagy kölest is ehetünk.

Újévkor disznóhúst is szokás enni, mert a malac előretúrja a szerencsét, bőséges zsírtartalma miatt pedig a gazdag esztendő jelképe. Akadnak olyanok is, akik szerint csak a köröm, a csülök, a farok és a fül hozhat szerencsét, így nem véletlen, hogy a kocsonyába is közszeretettel kerülnek ezekből a disznóságokból.

Pulykasültet még véletlenül se együnk az év első napján! Őseink úgy gondolták, hogy az nemcsak a szerencsét kaparja el, de még haragot is hoz a házra. A hallal kapcsolatban is akad egy érdekesség: van, ahol szerencsehozó állatnak tartják, mivel pikkelye olyan, mint a pénzérme, tehát egy másik babona szerint gazdagságot hoz.