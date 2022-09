Gyakorlatok kinti edzéshez

Fekvőtámasz

A kinti edzés során a fekvőtámaszhoz mindössze egy stabilan rögzített padra lesz szükségünk, hogy a gyakorlat három különböző típusával erősítsünk – olvasható a Diéta és Fitnesz cikkében.

1. Tegyük fel a lábunkat a padra, tenyerünkkel támaszkodjunk meg a talajon. Végezzünk ebben a pozícióban tíz fekvőtámaszt.

2. Ha végeztünk, váltsunk pozíciót, ezúttal a lábunk legyen a talajon és a kezünk a padon. Végezzünk így is tíz ismétlést.

3. A gyakorlatsort a hagyományos fekvőtámasszal fejezzük be.

Hogy igazán hatékonyak legyünk, csináljunk mindhárom gyakorlatból még két sorozatot.

Guggolásból felugrás

Keressünk egy magas fát, majd a tövénél guggolás alaphelyzetből ugorjunk olyan magasra, amennyire csak tudunk. Próbáljunk minden ugrásnál kicsit magasabban elhelyezkedő levelet elérni. Végezzük a gyakorlatot 60 másodpercen keresztül.

Térdhajlítás

Keressünk egy stabil padot a parkban, üljünk a szélére, a lábunkat hajlítsuk be 90 fokban, talpunk a talajon. A karunkat a mellkasunk előtt nyújtsuk előre (vagy akár be is hajlítva összekulcsolhatjuk a kezünket).

Emeljük fel a fenekünket, a hátunkat tartsuk egyenesen, nyújtsuk ki az egyik lábunkat, majd ereszkedjünk vissza, de a fenekünket ne tegyük le!

Végezzünk 3×12-12 ismétlést mindkét lábra.

Dombfutás

A kinti edzés alatt a sokszor monotonnak tűnő, hosszú, laza kocogást is izgalmassá és színesebbé varázsolhatjuk. Keressünk egy viszonylag magas dombot. Fussunk fel a tetejéig, majd kocogva ereszkedjünk vissza. Ismételjük meg legalább háromszor.

A teljes cikk IDE kattintva olvasható.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)