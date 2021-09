A hét százalékot is meghaladhatja az idei növekedés

A második negyedévet a várakozásokat meghaladó, éves alapon 17,9, míg negyedéves alapon 2,7 százalékos gazdasági növekedés jellemezte, így a magyar gazdaság teljesítménye meghaladta a válság előtti szintet. A gazdaság egészét tekintve tehát kilábalt a válságból – bár a Századvég Gazdaságkutató legfrissebb előrejelzése szerint ez nem igaz minden egyes ágazatra. Az elemzőház mindezek alapján az idei gazdasági növekedésre vonatkozó várakozásait felfelé módosította, így

erre az évre 7,8, míg 2022-re 5,5 százalékos bővülést vár.

A háztartások fogyasztási kiadásainak volumene idén 5,2, jövőre pedig 5,3 százalékkal emelkedhet. A bővülésben mindkét évben szerepe lehet annak, hogy a megelőző évi korlátozások alacsonyabb bázist jelentenek, de

a gazdaság újraindulásával a háztartások jövedelmi helyzete is javul, ami lehetővé teszi a fogyasztás további bővülését.

A korlátozások enyhítésével a munkavállalóikat korábban elbocsátó vállalkozások ismét toborzásba kezdtek, ennek eredményeként a munkanélküliségi ráta idén várhatóan négy, jövőre pedig 3,6 százalékig csökken, és egyre több ágazatban újra megjelenik a munkaerőhiány. Emiatt a bérek ismét dinamikus növekedésnek indulhatnak, ennek mértéke jövőre átlagosan 10,6 százalék lehet, ám ezt a minimálbérről szóló döntés még érdemben befolyásolja.

A beruházások volumene 2021-ben mintegy tizedével, 2022-ben pedig 5,4 százalékkal bővülhet, amelyhez az alacsony bázis mellett a kedvezményes hitelprogramok, illetve a közös uniós hitelfelvétel forrásai járulhatnak hozzá.

A tavalyi visszaesés után a külkereskedelem is növekvő pályára állt, bár a nemzetközi turizmus még jelentősen elmarad korábbi szintjétől, ami megjelenik a szolgáltatások külkereskedelmében is. A Századvég várakozásai szerint az export 2021-ben 11,9, míg 2022-ben 6,6 százalékkal bővülhet, miközben az import volumennövekedése rendre 9, illetve 4,9 százalékot tehet ki. Az export bővülését az alacsony bázisidőszaki adat mellett segíti a beruházások magas volumene is. Előrejelzésünk szerint tehát a külkereskedelmi egyenleg alakulása mind 2021-ben, mind 2022-ben pozitívan járulhat hozzá a gazdaság növekedéséhez.

Az üzemanyagok a vártnál jobban drágultak Fotó: Koszticsák Szilárd

Az infláció az elmúlt időszakban a várakozásoknál magasabban alakult, április és június között az öt százalékot is meghaladta. A jegybanki célsávból kilépő inflációban szerepe volt az üzemanyagok áremelkedésének, a dohánytermékek emelkedő jövedéki adójának, a vírushelyzet alatt bezárásra kényszerülő vállalkozások áremeléseinek, a magas keresletnek, illetve a gyengülő forintárfolyamnak. Az idei év egészére így 4,7 százalékos inflációt várunk, amely jövőre 3,8 százalékra mérséklődhet, tehát továbbra is a jegybanki cél fölött maradhat, de visszatérhet a célsávba.

Az inflációs mutató csökkenésében szerepe van a szigorodó monetáris politikának, illetve a dohánytermékek jövedékiadó-emelésének, valamint az üzemanyagárak esetében az alacsony bázis kifutásának.

Ugyanakkor az expanzív fiskális politika és a minimálbér dinamikus emelése felfelé mutató kockázatot jelent.

Az inflációs cél elérése érdekében a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt időszakban több lépésben szigorította monetáris politikáját, és az alapkamatot 0,6 százalékról 1,5 százalékig emelte. Ezzel párhuzamosan megkezdte a nem konvencionális eszközeinek kivezetését is – így például a növekedési hitelprogramét vagy a másodpiaci állampapír-vásárlásokét. Az inflációs cél elérése érdekében további szigorításra számítanak az elemzők, ám ennek üteme az elmúlt hónapokban tapasztaltnál lassabb lehet.

A fiskális politika terén egyelőre nem látszanak a szigorítás nyomai, azonban a nominális GDP markáns növekedése a GDP-arányos államadósság érdemi mérséklődését eredményezi. A költségvetési hiány prognózisunk szerint idén a GDP 7,2, míg jövőre 5,4 százaléka lehet, azaz a 3 százalékos hiánycél a vizsgált időszakban még nem teljesül. A dinamikus gazdasági növekedés eredményeként azonban a GDP-arányos adósságráta csökken, a 2020-as 80,4 százalékról 2021-ben 77,2, 2022-ben pedig 73,6 százalékra.

Borítókép: Kallus György