Az ördög és azok a bizonyos apróbetűs részletek

Bizonyára sokan emlékszünk még az elmúlt esztendők öles nagy nulláira a banki reklámokban, amelyekkel a pénzügyi intézmények a havi számlavezetési díjat reklámozták. A lényeg azonban mindig a részletekben rejlik. Ha a klasszikus poén szerint csontot nem is kell hozni a bankigazgató kutyájának a kedvezményekért cserébe, azonkívül szinte minden más megtalálható a reklámok apró betűs részeiben, amit csak egy bank kérhet – fogalmazott lapunk megkeresésére kissé szarkasztikusan Gergely Péter bankszámlaszakértő, a BiztosDöntés.hu alapítója.

Egy szó is elég, ami segít vagy félrevezet

A hazai hitelintézeti szektor szereplőinek termékkínálati palettáját rendszeresen szondázó szakember szerint a leg­gyakrabban a jövedelemátutaláshoz ragaszkodik a hitelintézet. Ez persze érthető, mert a bank ezzel már biztosan bevételhez jut az ingyenes számlavezetésért cserébe. A reklámokban azonban nem szerepel egyértelműen meghatározva az ingyenesség feltétele, csak kisebb betűkkel vagy utalva arra, hogy az ajánlatnak feltételei vannak. Esetleg az „akár” szó is szerepelhet a nullaforintos ajánlat előtt, bár ezzel kapcsolatban egyszer már alaposan megégette magát a hazai bankszektor. Mint emlékezetes, a Gazdasági Versenyhivatal 2007-ben több pénzügyi intézményt is megbüntetett azért, mert az „akár” szót teljesen általánosan használták a kamatmentes vásárlást biztosító hitelkártyák reklámjainál.

A bankszámlacsomagokhoz kínált havidíjmentesség vagy havidíjcsökkentés előfordulhat olyan feltételhez kötve is, amikor nem a rendszeresen érkező jövedelmet kell biztosítani, hanem egy bizonyos mennyiségű költést a bankszámláról, darabszámban vagy összegben.

Nem feltétlenül szükséges a fogyasztónak bankot váltania ahhoz, hogy kedvezőbb számlacsomagot találjon.

Ez ugyan logikusabb döntés egy banktól, mégis sokkal kevesebb hitelintézet él vele – mutatott rá Gergely Péter. – Teljesen mindegy ugyanis, hogy megérkezik-e az elvárt jóváírás, ha az adott összeget az ügyfél kiveszi az ingyenes készpénzfelvétellel, ő maga fizet utána pénzügyi tranzakciós illetéket és műveleti költséget, a bank pedig kötelezően ingyen rendelkezésére bocsátja.

Soha ne dőljünk hátra elégedetten

Egy másik, buktatót rejtő csábítási trükk lehet a bank részéről, ha a fogyasztónak bevezetési ajánlatot kínálnak a számlanyitáskor. Ez a kedvezmény általában elég hosszú időre, akár egy–három évre is szólhat, ami után viszont jelentős díjemelés következik – hívta fel a figyelmet a szakértő. Hozzátette: persze ki lehet védeni a drágulást egy megfelelő időpontban időzített csomagváltással, de ember legyen a talpán, aki nem felejti el, hogy pontosan mikor ér véget egy több éve kapott kedvezményes ajánlat. Ezt a „mézesmadzagot” ráadásul a bankok olyan formában is el szokták húzni a gyanútlan fogyasztó előtt, hogy magát a számlanyitáskor választott, kedvezményes számlacsomagot szüntetik meg egy meghatározott idő után, majd annak helyébe auto­matikusan egy általános, sokkal kedvezőtlenebb díjazású számlacsomagot léptetnek. Továbbá olyan, kedvezményesként kínált számlacsomag is elérhető a piacon, amelynél az ingyenes számlavezetés együttesen függ attól, hogy mekkora a havi költés és tranzakciók darabszáma, csak azt nem hangsúlyozzák, hogy a tranzakciók díjai valójában csak a havi jóváírás növekedésével arányosan csökkennek minden egyes hónapban.

– A legfontosabb, hogy ha valami jó ajánlattal találkozunk a hitelintézetek számlavezetési ajánlatai között, nézzünk utána a részleteknek – tanácsolta Gergely Péter. Kitért arra is, hogy a praktikus gyakorlati tudnivalók kiderítéséhez, vajon teljesen megfelel-e az ajánlat az igényeinknek, az apróbetűs részek mellett a bank honlapján, szükség esetén a telefonos ügyfélszolgálaton is ajánlatos tájékozódni. Ahogyan érdemes a pénzügyi ajánlatok összehasonlításával foglalkozó online kalkulátorokat is igénybe venni a végleges döntés előtt. A BiztosDöntés.hu bankszámla-kalkulátora szerint például léteznek olyan számlacsomagok, amelyek – akár ugyanannál a banknál – olcsóbbak egy korábbi, megszokott konstrukciókhoz képest. Ebből pedig azonnal következik, hogy nem feltétlenül szükséges a fogyasztónak bankot váltania ahhoz, hogy kedvezőbb számlacsomagot találjon. Elég időnként áttekinteni, hogy akad-e „házon belül” jobb ajánlat ugyanarra a szolgáltatásra.

Ne a megszokás legyen az úr!

A gyakorlati példák között – természetesen a teljesség igénye nélkül – a szakértő elsőként máris a legnagyobb lakossági ügyfélkörű hazai hitelintézet termékeit említi, feltételezve, hogy az OTP Bank ügyfelei közül bizonyára sokan használnak még számlacsomagokat a korábbi évek kínálatából. Ilyen lehet például a Tempó vagy az Elektronikus számlacsomag, esetleg a Bázis számla. Ezek helyett ma már biztosan jobb lehetőség a Smart számlacsomag, amely 150 ezer forintos havi jóváírástól elektronikus számlakivonattal ingyenes számlavezetést kínál 789 forint helyett, a tranzakciók után pedig minimális összeget kell fizetni. Ráadásul több művelet, köztük a készpénzfelvétel vagy átutalás meghatározott számú esetre pár száz forintos havi átalánydíjért is választható. Ez pedig még az állam felé fizetendő pénzügyi tranzakciós illetéknél is alacsonyabb költséggel megúszható.

Ugyanígy, akik a készpénzfelvételt részesítik előnyben, nem biztos, hogy tisztában vannak azzal, hogy az Erste Banknál kérhető egy olyan kiegészítő csomag – havi 663 forintért –, amely átalánydíjas készpénzfelvételt tesz lehetővé egész hónapban a hazai Erste- és Takarékbank-ATM-ekből. – Egyedül a tranzakciós illetéket kell megfizetni, amelynek a díja 0,6 százalék – folytatta a példák sorát Gergely Péter. – A kedvezmény ráadásul az Erste-csoport külföldi ATM-jeire is érvényes – fűzte hozzá, hangsúlyozva, hogy ezzel főként azok a fogyasztók takaríthatnak meg jelentős banki díjat, akik gyakran vesznek fel készpénzt, akár kisebb összegeket is.

Mint köztudott, manapság – nem mellékesen a koronavírus-járvány miatt is – egyre több bank online számlanyitáshoz és/vagy rendszeres mobilbankos ügyintézéshez köti a számlacsomag kedvezményét. Ám ezekben az esetekben is érdemes résen lenni.

Az Uni­Credit Banknál például csak akkor ingyenes az átutalás egyik számláról a másikra a Mobil aktív plusz számlacsomagnál, ha az ügyfél a mobilapplikációból indítja az átutalást. Internetbank esetén már ugyanez a művelet pénzbe kerül. Ugyanakkor, ha már az mBanking mobilapplikációt használja valaki, azzal a hitelintézet saját ATM-jeiből bankkártya nélkül is fel tud venni készpénzt. Ezt a lehetőséget Magyarországon egyébként jelenleg még csak az UniCredit Bank nyújtja, de a jövőben más pénzügyi szolgáltatóknál is megjelenhet majd ez a lehetőség.

