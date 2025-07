Jelentős mozgástér nyílik meg a kormány előtt

A kormány a költségvetés stabilitásának megőrzése és a szigorú fiskális fegyelem fenntartása mellett a lehető legnagyobb gazdasági növekedés elérésére törekszik. Ennek érdekében a kormány élni kíván az Európai Bizottság által elfogadott, Magyarország számára megnyíló országspecifikus mentesítési záradékkal. Ez a lehetőség biztosítja, hogy Magyarország az unióval közösen kialakított kiadási pályához képest annyival nagyobb mértékben növelheti kiadásait, amennyivel az adott évi védelmi kiadásai meghaladják a 2021-es szintet – legfeljebb a GDP 1,5 százalékáig – írta a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Azok a tagállamok, amelyek nem növelték a katonai jellegű költéseiket 2021 után, most csak védelmi kiadásnövekedést hajthatnak végre. Magyarország a nemzeti szuverenitás megőrzése érdekében, a NATO elvárásaival összhangban az elmúlt években jelentősen növelte védelmi kiadásait.

Így ez a mozgástér – az unió által meghatározott szabályok értelmében – hazánk esetében védelmi és nem védelmi jellegű többletkiadást egyaránt jelenthet.

A kormány a gazdaság fejlesztése érdekében kihasználja az így keletkező mozgásteret, ezt már a költségvetési törvényjavaslat benyújtásánál is jelezte a Védelmi tartalék megképzésével. A nemrég elfogadott 2026. évi költségvetési törvényt így nem kell módosítani, az továbbra is megalapozott és érvényes, a pénzügyek rendezettek, az ország finanszírozása biztosított. A kormány továbbra is elkötelezett az államadósság és a költségvetési hiány csökkentése mellett. Az elsődleges egyenleg egyensúlyban van, tehát a kamatfizetések nélküli költségvetési mérleg nullszaldós.

A minisztérium jelezte: mivel a Védelmi tartalék megnevezésnél a Gazdaságfejlesztési keret megnevezés jobban kifejezi a kormányzati szándékot, a kormány a törvényben foglalt hatáskörével élve névváltoztatást hajt végre, s az így létrehozott Gazdaságfejlesztési keretet aktiválja. A keret lehetőséget teremt arra, hogy 2026-ban olyan célzott többletkiadásokra is sor kerüljön, amelyeket a jelenleg hatályos költségvetési törvény még nem tartalmaz.

A kormány csak annyival több kiadást teljesít 2026-ban, amennyit az Európai Unióval közösen elfogadott kiadási korlát az ország számára szankciók nélkül megenged. A kormány a Gazdaságfejlesztési keret feltöltése és felhasználása során továbbra is elkötelezett a költségvetési hiány és az államadósság csökkentése mellett – zárul a közlemény.