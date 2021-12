Varga Mihály: Jövőre is öt százalék felett marad a növekedés + videó

A pénzügyminiszter megerősítette, hogy a kormány az adócsökkentés híve marad, a családok és a vállalkozások a továbbiakban is jelentős kedvezményekhez jutnak. Azt emelte ki, hogy a munkáltatói adó, amely 2009-ben még 33,5 százalék volt, jövőre 13 százalék lesz, s ezzel párhuzamosan a kisvállalati adó mértékét is csökkentik egy százalékponttal. Beszélt arról is, hogy a 27,5 százalékos magyar beruházási ráta az unióban a legmagasabb. A kormány csak az egészségipari támogatási program keretében több mint nyolcvan beruházást 87 milliárd forint értékben támogatott.

Emlékeztetett, hogy a nyugdíjasok védelmére a kormány minden korábbinál több forrást költött, a 13. havi nyugdíjat a következő évben teljes egészében visszaadják az érintetteknek.

Kilencedik pontként arról beszélt, hogy a bérek 2010-hez képest megduplázódtak vagy akár két és félszeresükre nőttek; ezt a folyamatot folytatják egyebek mellett a pedagógusok, a fegyveresek és a rendvédelmi dolgozók bérének emelésével. Ismertette: határvédelemre 590 milliárd forintot biztosított az államháztartás 2015 óta, amelynek mindössze egy százalékát finanszírozta az Európai Unió.

A tárcavezető végül a rezsicsökkentés megvédéséről és kiterjesztéséről beszélve elmondta, hogy a rezsitörvény működik, védelmet nyújt a családoknak és a nyugdíjasoknak. Rögzítették az üzemanyagárakat is, hogy mindenkinek legyen ideje az átállásra felkészülni, amennyiben ez szükséges – mondta.

Borítókép: Varga Mihály pénzügyminiszter (Fotó: Magyar Nemzet/Bach Máté)