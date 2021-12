Szijjártó Péter: Hazánk az új világgazdasági korszak egyik nyertese

Szijjártó Péter hozzátette: a járvány előtti teljesítményét a magyar gazdaság már 2021 nyarán elérte, miközben a jelenlegi előrejelzések szerint is csak 2022 végén várható, hogy a globális gazdaság visszatér a járvány előtti teljesítményéhez. Közben a magyar gazdaság rekordokat döntött tavaly és idén is, húzta alá. A tárcavezető rámutatott: a világjárvány gazdasági következményei miatt 114 millió ember lett munkanélküli, 42 százalékkal csökkentek a globális beruházások, a világgazdaság több mint öt százalékkal esett vissza tavaly. Közben Magyarországon a kommunizmus bukása óta soha nem dolgoztak annyian, mint most, a negyedéves GDP-növekedésben pedig rekord lett az idei 2. negyedévi 17,8 százalék – sorolta.

A világ tizedik legnyitottabb gazdaságában hogyan volt lehetséges mindez? – tette fel a kérdést. Úgy – folytatta –, hogy a már 12 éve következetes stratégiát a hatalmas viták közepette sem adták fel: a kormány a járvány alatt is fenntartotta a folyamatos adócsökkentésről szóló elképzelését. Az állami forrásokkal nem a munkanélküliséget, hanem annak megelőzését finanszírozták. Kihasználva az átmenetileg engedékeny uniós szabályokat, a vállalatok beruházási feltételéül azt szabták, hogy nem bocsáthatnak el embereket – húzta alá. Idén minden eddiginél több, 57 beruházásról kötöttek megállapodást több mint négymilliárd euró (1400 milliárd forint) értékben. Ezekhez a beruházásokhoz kétszázmilliárd forint támogatást nyújt a kormány, mindez kilencezer új munkahelyet hozott létre. Az adatok nem véglegesek, jelezte, kedden egy tervezett szöuli megállapodás tovább fogja növelni ezeket a számokat.

Ismertette: a magyar gazdaság exportrekordot dönt idén, már az első kilenc hónap adatai 16 százalékos növekedést mutattak, így minden eddiginél nagyobb, 112 milliárd eurónyi exportvolumen várható az év végére.

Idén ismét Dél-Koreából érkezett a legtöbb beruházás az országba, a teljes volumen mintegy fele. Németország a második, az Egyesült Államok a harmadik lett. A világ legnagyobb autógyártói közül három is – Audi, Mercedes, BMW – kulcsszerepet szán Magyarországnak az elektromosautó-iparban. A járvány miatt indított rendkívüli beruházásösztönzési programban 1380 cég kapott 373 milliárd forint támogatást, összesen kilenszázmilliárd forintnyi beruházásához.

Így 290 ezer munkahelyet sikerült megőrizni, ezzel az új korszak kezdeti fázisában, a gazdasági kapacitások globális elosztási versenyében sikeres volt az ország – húzta alá.

Közölte: 33 vállalat húszezer dolgozójának képzésére nyújtottak 19 milliárd forint képzési támogatást. A magyar vállalatok exportképességének javítására 82 cégnek hárommilliárd forint támogatást nyújtottak, és hetvenmilliárd forint értékben ötven cégnek nyújtottak támogatást külföldi beruházáshoz, exportnövelési célokra. Az EXIM megdöntötte hitelfolyósítási rekordját: jelenleg 478 milliárd forintnyi hitelkihelyezésnél tart, ami azt jelenti, hogy év végére eléri az ötszázmilliárd forintot – mondta.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: Facebook)