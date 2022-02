Az autómegosztás aranykora jöhet el idén

A tavalyi ugrásszerű bővülés után is folytatódhat az autómegosztás (car sharing) felívelése – közölte a Jövő Mobilitása Szövetség hétfőn az MTI-vel. A szervezet 2022-re várja az autómegosztás aranykorát, noha tavaly is jelentősen, 36 százalékkal nőtt a belföldi felhasználók száma: 2021-ben összesen 13,5 millió kilométert tettek meg ilyen járművekkel, alkalmanként átlagosan hét kilométert.

A szövetség közleménye nagyrészt az autók szerepének átértékelésével magyarázza a car sharing népszerűségét.

A gépkocsi státusszimbólumként egyre inkább leértékelődik, és a fiatalabb nemzedékek amúgy sem birtokolni akarnak, hanem használni

– véli a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke. Pukler Gábor hozzátette, hogy Budapesten az autók mellett robogóból és rollerből is egyre több érhető el megosztásos szolgáltatásban.

A szövetség szerint az autómegosztás mellett szól, hogy a saját autók az idő 96-98 százalékban állnak, ami rengeteg parkolóhelyet is igényel. Ugyanakkor a megosztásos szolgáltatásban résztvevő egy autó a városi közlekedésben akár egy tucat saját tulajdonú személygépjárművet is kiválthat. A felhasználóknak ráadásul nem kell üzemanyagot, parkolási díjat, fenntartási költséget sem fizetniük, ez mind a szolgáltató költsége.

Felmérési adatokra hivatkozva hangsúlyozták, hogy egy kisebb autót évi 7500 kilométer, egy nagyobbat 24 500 kilométer alatt nem éri meg fenntartani. A szövetség számításai alapján heti két-három alkalom autóhasználat esetén, évente 3900 kilométer megtétele mellett, havonta 78 ezer forintba kerül egy saját autó, míg a car sharing közösségi közlekedésre alkalmas bérlettel 34 ezer forintból kijön – írták.

További előnyként említették, hogy a carsharing-járművek majdnem fele elektromos, így a nagyvárosi alacsony vagy zéró emissziós zónákba is behajthatnak. Felhasználóik általában környezettudatosak, és kevesebbet is autóznak, mint azok, akik saját kocsival járnak. A szolgáltatás által kiváltott, vagyis meg nem vásárolt járművek hatását is beleszámolva, Európában autónként több mint 12 tonnával csökkenti a széndioxid-kibocsátást a car sharing – olvasható a közleményben.

Borítókép: GreenGo és Mol Limo autók (Fotó: Világgazdaság/Vémi Zoltán)