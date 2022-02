Szolnokon a fejlődés következő lépését a turizmus jelentheti

A fejlődés következő „nagy útvonala” Szolnokon a turizmus lehet a statisztikák szerint, hiszen ugrásszerű növekedésnek indult a vendégéjszakák száma, amely a járvány előtti időben negyvenezer feletti volt – közölte az igazságügyi miniszter hétfőn a városban, a százötvenöt szobás, négycsillagos superior Riverstone „zöld” hotel ünnepélyes alapkőletétele előtt.

Varga Judit a holt-tiszai vízisport-telep mellett tartott eseményen nagyon fontosnak nevezte, hogy ezt a lehetőséget, igényt az infrastruktúra is kiszolgálja. Szavai szerint a mintegy 15 milliárd forintos beruházást négymilliárd forinttal támogatja a magyar kormány. Kállai Mária, Jász-Nagykun-Szolnok megye 1-es számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője elmondta: a 3,5 hektáron épülő négycsillagos wellness-, sport-, konferenciaszálloda és rehabilitációs központ Szolnok jövőjét évtizedekre meghatározó beruházás.

Varga Judit jelezte: országjárása során látja, hogy „épül és szépül” Magyarország. Hozzátette, hogy Szolnok az ország egyik legdinamikusabban fejlődő megyeszékhelye, és megjegyezte: az április 3-ai választás tétje Szolnokon is hatalmas, mert a megyeszékhely is csak „előre mehet, nem hátra”, ahogy Magyarország is.

Beszélt arról is, hogy a környezetvédők által Brüsszelben is gyakran emlegetett holisztikus szemlélet a magyar építkezésekben mindennapos gyakorlattá vált. Elmondta: megújuló energiaforrások is hasznosulnak a beruházás során.

Épül már a termálkút hőszivattyús rendszerrel, a villamosenergia-szükséglet csaknem száz százalékát pedig napelemekkel fogják biztosítani, az épületet és a közterületeket korszerű LED-technikával világítják majd ki.

Kiemelte: Magyarország a klímaváltozás elleni küzdelemben az egyik élenjáró európai partnerország, a magyar klímaváltozási stratégia célul tűzte ki, hogy 2030-ra a helyben termelt elektromos áram kilencven százaléka szén-dioxid-mentes legyen. Nagyon fontosnak nevezte, hogy ehhez a szállodaipar is hozzá tud járulni, például az ilyen beruházásokkal – írta a távirati iroda.

Varga Judit szerint nem véletlen, hogy a Holt-Tisza partjára épül a szálloda, hiszen így a nemzetközi edzőtáboroztatási és verseny-előkészítési, versenyeztetési igényt is ki tudják szolgálni a jövőben. Reményét fejezte ki, hogy a vízi sportok kedvelői mellett minél több látogatója lesz a szállodának belföldről és külföldről egyaránt.

Kállai Mária elmondta: a létesítmény várhatóan 2024 őszétől fogadja a vendégeket. Köszönetet mondott a magyar kormánynak, hogy a Kisfaludy 2030 programban négymilliárd forinttal támogatja a beruházást. Elmondta: Szolnokon nagyon tudatos építkezés, várostervezés folyik évek óta. „Szolnok és térsége határozott jövőképpel bír” – hangsúlyozta. Már adottság az M4-es gyorsforgalmi út, a sportesemények, a kulturális-gasztronómiai sokszínűség, és a beruházásnak köszönhetően lesz lehetőség fejleszteni a konferenciaturizmust is.

A RepTár, a Szolnoki Művésztelep, az egykori szolnoki vár rekonstrukciója, a tiszaligeti fürdő fejlesztése igényli, hogy egy jelentős befogadóképességű, minőségi szálláshellyel gazdagodjon a város – mondta, megjegyezve, hogy az elmúlt tíz évet az erős gazdaság, az ország folyamatos gyarapodása, a vidék megbecsülése jellemzi.

Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere (Fidesz–KDNP) arról beszélt, hogy a Holt-Tisza tizenhat kilométeres holtág, ahol tizenöt ország sportolói készülnek olimpiára, világ- és Európa bajnokságra kajak-kenu sportágban. A mai magyar sport érték, amely rengeteg embernek ad munkát, az egészség mellett közösséget is épít – fogalmazott.

Plachy László, a Green Plan-cégcsoport általános vezérigazgatója elmondta: több mint három év előkészítő munka után kezdődik el a beruházás. A cégcsoport ingatlanportfóliója eddigi legnagyobb beruházásának nevezte a szolnoki projektet.

A Riverstone hotel és wellnessfürdő 3,5 hektáron, 17 ezer négyzetméter beépített területen, 155 szobával, négyezer négyzetméter fürdővel épül, valamint négyszáz ember befogadására alkalmas konferenciateremmel. A létesítmény formavilágát a kavics ihlette, ívekből és hullámokból áll, ez sok építészeti elemben visszaköszön majd.

Borítókép: Plachy László, a Green Plan-cégcsoport ügyvezetője, Szalay Ferenc (Fidesz–KDNP) polgármester, Varga Judit igazságügyi miniszter, Kállai Mária fideszes országgyűlési képviselő és Ligeti József önkormányzati képviselő (b–j) a szolnoki százötvenöt szobás, négycsillagos superior Riverstone „zöld” hotel alapkőletételén. Fotó: MTI/Mészáros János