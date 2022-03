Folytatódhat a Zöld otthon program

– A Magyar Nemzeti Bank által elindított NHP Zöld otthon programban (ZOP) megkötött szerződések volumene elérte a 125 milliárd forintot. A kétszázmilliárd forintos keretből fennmaradó 75 milliárd forintot az MNB felosztotta a részt vevő bankok között az eddigi aktivitásuk alapján, mostantól ennek terhére elégíthetik ki a hozzájuk benyújtott hiteligényeket – nyilatkozta Patai Mihály, a jegybank alelnöke az MTI-nek, megjegyezve, hogy a nagy érdeklődés miatt a bankhoz benyújtott kérelmek volumene már meghaladta a program keretösszegét, ezért a monetáris tanács a soron következő ülésén tárgyalja a program folytatásának lehetőségét.

Patai Mihály szerint az MNB-nek továbbra is hozzá kell járulnia a zöld és fenntartható gazdaság és az ezt támogató pénzügyi rendszer kialakításához, ehhez pedig rendkívül hatékony eszköz a ZOP. Hangsúlyozta, hogy az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása, ezért a szigorító monetáris politika folytatódni fog a monetáris tanács márciusi üzeneteivel összhangban. Az elsődleges cél veszélyeztetése nélkül azonban a jegybank fontosnak tartja zöldmandátumával összefüggő feladatainak ellátását is – emelte ki.

Véleménye szerint a program őszi elindításával az MNB olyan úttörő szerepet vállalt magára Európában, melynek eddigi eredményei aligha kérdőjelezhetők meg.

– Az a legjobb befektetés, ami fenntartható életkörnyezetet teremt mindannyiunk számára. Ehhez pedig elengedhetetlen egy olyan lakosságnak szóló, jegybank által refinanszírozott hitelprogram, ami kedvező feltételekkel a fenntarthatóságot és a zöldszempontokat tűzi zászlójára – mondta Patai Mihály. Hozzátette, hogy a jelenlegi helyzetben a bankrendszernek is proaktívan kell követnie a jegybank példáját a zöld és fenntartható pénzügyi termékek fejlesztésével. Az alelnök beszámolt arról is, hogy az elmúlt időszakban kiemelkedő érdeklődésről számoltak be a bankok a Zöld otthon hitelek iránt, ezért a Magyar Bankszövetség írásban kérte a program folytatását.

– A jelenlegi pénzpiaci és kamatkörnyezetben természetesen rendkívül vonzóak a Zöld otthon hitel feltételei, hiszen a kedvező árazású jegybanki forrásnak köszönhetően a fogyasztók legfeljebb 2,5 százalékos kamat mellett vehetnek fel hitelt a jelenlegi feltételek szerint – emlékeztetett.

Az alelnök szerint a programban részt vevő hitelintézetek eddig közel négyezer megkötött hitelszerződést jelentettek az MNB-nek 125 milliárd forint összegben, ugyanakkor a legfrissebb visszajelzések alapján a jelenlegi keretösszeg már nem nyújt fedezetet a bankokhoz már beadott összes hiteligény kielégítéséhez.

– Az eddigi eredményeket látva a program folytatására teszünk javaslatot a monetáris tanács következő ülésén – mondta a jegybank alelnöke, aki szerint a program feltételeiben ugyanakkor valamilyen szigorítás mindenképpen várható.

A program eddigi feltételei is már előremutatóak voltak, az elmúlt időszak fejleményei pedig igazolták, hogy az energiahatékonyság növelése a jövőben még inkább felértékelődik.

Patai Mihály hozzátette, a hitelprogram ösztönzőleg hatott az energiahatékony ingatlanok piacára, mely megalapozott egy hosszú távú, a környezeti fenntarthatóságra nagy hangsúlyt fektető folyamatot. A ZOP indulása óta eltelt fél év alatt több ezer energiahatékony ingatlan megépüléséhez biztosított forrást, így hosszabb távon is kedvező irányba befolyásolhatja a zöldingatlan-kínálat bővülését. Ez egy hosszú távú munka, de Magyarország számára is csak a fenntarthatóságban rejlik a jövő – emelte ki az alelnök.

A monetáris tanács április 5-én tartja soron következő ülését.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)