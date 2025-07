Egyhavi lakbér összegénél vagy annál kevesebb törlesztőért saját otthonhoz juthatnak a fiatalok + videó

– A fiatalok életkezdése, a fiatalok sikere a családjaink és a nemzetünk sikere – fogalmazott Hankó Balázs a TV2 Mokka című műsorában.

A kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint a kormány a kiváló szakképzéssel és felsőoktatással, az egyedülálló munkáshitellel, a 25 év alattiaknak szóló személyijövedelemadó-mentességgel és az induló Otthon start hitelprogrammal minden téren esélyt ad a fiataloknak.

A miniszter emlékeztetett: a csok plusz, a babaváró támogatás és az édesanyák január 1-jétől kiteljesedő személyijövedelemadó-mentessége is segíti a fiatalokat.

Hankó Balázs a szeptemberben induló, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású Otthon start lakáshitelprogramról elmondta: a lakbér havi összegénél vagy annál kevesebb törlesztőért saját otthonhoz juthatnak a fiatalok. Példaként említette, hogy 20 milliós hitelnél a jelenleg elérhető piaci kamatokhoz képest nagyjából 60 ezer forintot lehet megtakarítani az Otthon start programmal, a maximális 50 millió forintos hitel esetében ez az összeg 150 ezer forint is lehet havonta.

Éves szinten nézve a 20 milliónál csaknem egymillió forint kamattámogatást biztosít az állam, 50 milliónál pedig 1,7–1,8 milliós éves kamattámogatást.

Megjegyezte, itt nem szükséges a gyermekvállalás vagy a házasság. A 40 év alattiaknál tíz fiatalból négynek van saját otthona, ezért segíti őket ez a lakáshitel.

Nemzetközileg is elismertek a magyar egyetemek

Hankó Balázs a műsorban arról is beszélt, hogy harmadik éve több mint 90 ezren nyertek felvételt a magyar felsőoktatásba, az idei 95 907-es szám az elmúlt másfél évtized legsikeresebb felvételije.

– Nemcsak a felvettek száma tekinthető sikernek, de az is, hogy minden második hallgató vidéki egyetemen fog tanulni, és hogy a műszaki, mérnöki, informatikai, orvosi, agrárterületre tízből hatan nyertek felvételt – sorolta a miniszter, aki egyben közölte,

idén 74 156 állami ösztöndíjas felvételizőt vettek fel, ezzel 148 milliárd forint oktatási költséget biztosít az állam.

– A magyar egyetemek nem egymással versenyeznek, kiléptek a nemzetközi versenybe, és ott is eredményesek: tizenkét magyar egyetem van a legjobb öt százalékban, egy a legjobb egy százalékban, három a legjobb kettő százalékban. A magyar diploma értékes, minimum másfélszeres bérszorzót és azonnali elhelyezkedést biztosít – mondta, hozzátéve, hogy munka mellett is érdemes még diplomát szerezni, ezt mutatja, hogy minden ötödik jelentkező 30 év fölötti volt. Hankó Balázs elárulta, jelenleg 82, 78 és 74 éves hallgató is tanul a felsőoktatásban.