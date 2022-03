Munkát ajánlanak az ukrán menekülteknek

A Vajda-Papír Kft. alapító ügyvezető igazgatója, Vajda Attila közleményben tájékoztatta az MTI-t arról, hogy

a több mint 650 munkavállalót foglalkoztató cég dunaföldvári, székesfehérvári és budapesti gyárában is kínál munkalehetőségeket, az itt elhelyezkedőknek biztos jövedelmet és lakhatást is biztosítanak.

A társaság mindegyik gyára közelében kínál szálláslehetőséget az egyedülállóknak, de segítséget nyújtanak a családok elhelyezésében is. A magyarul nem beszélő munkavállalóknak tolmács segíti a beilleszkedést. A Vajda-Papír 22 éve alakult családi vállalkozásként, csoportszinten mintegy 650 munkavállalót foglalkoztat. A magyarországi értékesítés mellett a vállalat higiéniai papírtermékeit a világ több mint 30 országába szállítják, egyebek közt Skandináviába, a Baltikumba, Kelet- és Közép-Európa országaiba.

Radics Tibor a szombathelyi Styl Ruhagyár tulajdonosa és igazgatója azt közölte az MTI-vel, hogy 60-70, Ukrajnából a háború miatt menekülni kényszerült embernek adna munkát a cég. Elsősorban

szakképzett varrónőkre volna szükségük: rendelkeznek a plusz létszám foglalkoztatásához szükséges gyártási megrendelés-állománnyal, gyártási területtel és termelőgépekkel, így akár hosszabb időn át is tudnának munkát biztosítani.

A jelentkezőknek olyan béreket tudnak adni, ami meghaladja az Ukrajnában kapott fizetésüket. Az igazgató arról is tájékoztatott, felvette a kapcsolatot Hende Csabával, a Szombathelyi 1-es választókerület fideszes képviselőjével, aki azonnal a kezdeményezés mellé állt, valamint a szombathelyi önkormányzattal is, akik szintén támogatásukról biztosították. Közösen keresik a legjobb lehetőséget, szállást, a gyerekek számára pedig szükség szerint bölcsődét, óvodát, iskolát is szeretnének találni. Radics Tibor elmondta azt is, hogy cégcsoportjuk jelenleg 240 embert foglalkoztat, tavaly 1,6 milliárd forintos árbevételt értek el.

Borítókép: a Vajda-Papír budapesti gyáregységében (Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István)