Fix 3 százalékos hitel: az Otthon start a hitel- és az ingatlanpiacot is élénkíti

A hazai lakosság 13,7 százalékos GDP arányos hitelállománya nemzetközi összevetésben messze elmarad a többi visegrádi (V3) ország átlagától (31,4 százalék), továbbá jelentősen kisebb az EU-ban mért átlagnál (43,4 százalék) is. A Századvég tanulmánya szerint éppen ezért is üdvözlendő az Otthon start bevezetése.

Az Otthon start érték- és négyzetméterár-határt is megjelöl

Fotó: Kurucz Árpád

Korábban a Századvég kutatása is megerősítette azt a tényt, hogy a hitelfelvételi hajlandóságot mutató lakosság egyharmada az Otthon start program által kínált kamatnál magasabb (4-6 százalékos) kamatkörnyezetben is hajlandó lett volna már lakáshitel felvételére, azonban a piaci kamatkörnyezet nem tudott 6 százalék alá csökkenni 2022 óta. A piacinál kedvezőbb kamatozás lehetőséget teremt e réteg hitelfelvételére, sőt még azt a réteget is képes lesz megszólítani, akik csak 0-3 százalékos kamatkörnyezetben hajlandók a hitelfelvételre, ezáltal megfelelő pótlólagos keresletet teremtve mind használt, mind pedig új lakások iránt – érvel a tanulmány a demográfiai szempontból is előnyös konstrukció mellett.

Ha a kamat fixálását nézzük, ez mindenképpen a kamatkockázat minimalizálását jelenti,

hiszen az akár 25 éves futamidő alatt ennél jócskán magasabb kamatkörnyezet is elképzelhető, ebből azonban a lakosság nem fog semmit érzékelni.

Az abszolút és a fajlagos korlát csökkenti a lakásválasztékot, a potenciálisan megvásárolható lakások körét, így nyilvánvalóan elsősorban a budapestinél alacsonyabb átlagos négyzetméterárú vidéki lakásoknál nő meg jobban a kereslet. A fajlagos korlát azonban itt is évekig felső korlátot jelenthet, és ezáltal árkorlátozó hatással bír.

Az Otthon start hitelprogram bevezetését követően a hitelfelvétel emelkedésével jelentős kereslet jelenhet meg a lakáspiacon. Ugyanakkor az Otthon start feltételeket is szab, lakások esetében 100 millió forint, míg családi házak esetében 150 millió forintos az értékhatár. A másik fajlagos korlát: a 1,5 millió forintos négyzetméterár. Ennek a maximális korlátnak a kialakítása és alkalmazása

jelentős üzenet az ingatlanfejlesztőknek, hogy egyrészt ebből az összegből ki lehet hozni jelenleg a kínált lakások négyzetméterárát, másrészt pedig ennek lehet egy árkorlátozó jellege,

hiszen ennél magasabb négyzetméterárú ingatlanra nem lehet hitelt felvenni az Otthon start keretében.