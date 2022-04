A családok, a háztartások és a fiatalok terheit is növelné a DK

A DK tovább folytatja azt a társadalmat elidegenítő kampányt, amely jelentősen hozzájárult a közösen induló baloldal megsemmisítő választási vereségéhez. Dávid Ferenc, a Gyurcsány-párt listáról mandátumot szerzett, új országgyűlési képviselője arról beszélt az Egyenes beszédben, hogy teljesen indokolatlan volt visszaadni az szja-t a gyermekeseknek, és szerinte a kormány teljesen indokolatlanul vezette be a 25 éven aluliak szja-mentességét is. – Miért nem vesznek részt a közteherviselésben? – tette fel a kérdést a DK-s honatya, aki úgy vélte, hogy a rezsicsökkentés is tarthatatlanná válik majd.