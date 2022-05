Az olasz sajtó szerint Oroszország nyerte a gázháborút

– A gázért folytatott harcot Vlagyimir Putyin orosz elnök nyerte, mivel az európai felvásárlók mindegyike rubelben fizet, köztük Olaszország is – írta a távirati iroda tudósítása szerint a Libero című jobboldali olasz napilap pénteken Mario Draghi kormányfő kijelentését kommentálva, miszerint a rubeles fizetés nem sérti a szankciókat.

A Libero úgy vélte: az Európai Unió búcsút mondhat a szankcióknak, mivel azokat a tagállamok megkerülték. Európa folyamatos bejelentései ellenére „mindenki rubelben fizet. […] Oroszország nyerte a gázért folytatott háborút” – írta a jobboldali napilap.

Az olasz sajtó figyelmét nem kerülte el Mario Draghi szerdai nyilatkozata, amelyben – Joe Biden amerikai elnökkel tartott washingtoni találkozója után – az olasz kormányfő kijelentette, hogy az oroszországi gázszállítmányok rubelben történő kifizetése nem sérti a szankciókat. Draghi hangsúlyozta, hogy semmilyen hivatalos állásfoglalás nem született azzal kapcsolatban, hogy a rubelben történő fizetés sérti a Moszkvával szemben bevezetett szankciókat. A helyzet nem fekete és nem fehér, hanem szürke övezetnek számít – jegyezte meg.

Hozzátette, hogy az orosz gáz legnagyobb importőre, Németország rubelben fizet, és a gázt vásárló országok többsége már megnyitotta a rubelszámlát.

Az Európai Bizottság később korrigálta Mario Draghi szavait, és jelezte, hogy a rubelfizetés sérti a hatályos szankciókat. Az Il Fatto Quotidiano napilap, amely a kormánypárt Öt Csillag Mozgalomhoz (M5S) áll közel, úgy vélte, Mario Dragi elismerte, hogy Európa úgy fizet, ahogyan Putyin akarta. Az újság szerint a közgazdász Draghi kijelentése egyértelműen rámutatott Európa gyengeségére.

Az Il Foglio szerint Mario Draghi üzenetével tisztázni akarta a helyzetet: az orosz gázt felvásárló olasz energiaszolgáltató ENI vállalatnak, amelyben a római kincstár is résztulajdonos, május közepén kell a következő részletet átutalnia, és egyelőre nem jelentette be hivatalosan, hogy ezt milyen valutában fogja megtenni. Az ENI is kihasználja a szürke zónát, és rubelszámlára fizet – vélte az Il Foglio.A Corriere della Sera emlékeztetett, hogy május 9-től az Ausztrián keresztül Olaszországba érkező gázvezeték nyomása csökkent. Ezen a vonalon jut be az Olaszország által vásárolt orosz gáz egyharmada. A La Repubblica hozzátette, hogy a gázcsapok elzárása adagolás bevezetését jelentheti egész Európában.

Borítókép: A Gazprom orosz gázipari holding logója szentpétervári épületén (Fotó: MTI/EPA/Anatolij Malcev)