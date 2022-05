Multicég kontra vállalkozás – merre induljon egy pályakezdő?

Nagyvállalatok csúcsvezetői és vállalkozók osztották meg karrierválasztási tanácsaikat fiatalokkal egy közelmúltbeli vitaesten. A Scruton VP közösségi alkotóműhelyben rendezett eseményen a meghívott vendégek Zolnay Judit, a MetLife Magyarország és Bulgária vezérigazgatója, Ratatics Péter, a Mol magyarországi működéséért és fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója és Böszörményi-Nagy Gergely, a DesignTerminal és a Brain Bar alapítója és vezetője voltak. Molnár Dorina, a Scruton munkatársa arról kérdezte őket, hogy mikor tanácsos belefogni egy vállalkozásba, lehet-e akadály az, ha valaki fiatal, illetve az lehet-e a jobb irány, ha nagy céghez megy dolgozni egy pályakezdő.

Fotó: Scruton/Máth Kristóf

Böszörményi-Nagy Gergely kifejtette, hogy köztudott, a legsikeresebb cégvezetők a 40–50 év közötti korosztályból kerülnek ki, többek között azért, mert nekik már van megfelelő kapcsolatrendszerük. Ezt alátámasztva megemlítette, hogy a DesignTerminal nemrég indította az 50 fölöttieknek szóló mentorprogramját. Ha innovációról van szó, mindenki a fiatalokra gondol, de Böszörményi-Nagy Gergely szerint Magyarország nem lesz sikeres, ha nem számíthatunk az idősebb korosztályra. Úgy vélte, hogy aki karriert csinál egy multinál, nehezen fog később vállalkozásba kezdeni.

Zolnay Judit önismereti szempontból közelítette meg a kérdéseket. Az, hogy valaki a kettő közül melyik irányba indul el, szerinte attól függ, hogy az egyén mennyire ismeri magát, mikor jön rá arra, hogy mit szeretne és mennyit akar foglalkozni valójában ezzel a felismeréssel. Elmondta, hogy ő nőként megfelelési és bizonyítási kényszerrel is küzdött a környezetében.

Szerinte elképesztő szívóhatása van a multinacionális életnek, ugyanakkor kifejezett pozitívuma, hogy megtanít dolgozni, strukturáltan, rendszerben gondolkozni.

Ha egy fiatal céget választ magának, kap egy új lehetőséget – fogalmazott. Hozzátette, ez mind attól is függ, hogy az egyén milyen állapotban van. Szerinte egy multinál is van lehetőség, hogy az ember a személyiségére alakítsa a kultúrát – ez szintén pozitívum, továbbá sok tanulási lehetőséget is ad egy ilyen vállalat.

– Kezdj tudatosan foglalkozni azzal, ki vagy, mi az erősséged. Vedd észre azt, ha a kiégéssel küzdesz. Figyelj ezekre a jelekre. Ha nem adsz és nem kapsz, el kell gondolkodni, merre tovább – mondta. Az ember életében eljön az az idő, amikor már a saját szekerét szeretné tolni. Hozzátette azt is, hogy a multi és a vállalkozás is jó irány lehet, „neked kell tudni, ki vagy, az életszakaszodban mi illik neked” – jegyezte meg.

Ratatics Péter ügyvezető azt hangsúlyozta: a sikernek nincs receptje, szerinte az bármilyen életkorban elérheti az embert. Viszont a multi és a vállalkozás közötti választáshoz kellő önismeretre van szükség, tisztában kell lenni azzal, kinek milyen a habitusa, kockázatvállaló-e, illetve tud-e másért felelősséget vállalni.

A kiégés szerinte nemcsak a multinacionális cég alkalmazottját, hanem vállalkozót is elérheti. Úgy véli,

ha valaki többet akar tenni annál, amit elvárnak tőle, abban az emberben már benne van a vállalkozás lehetősége.

Ratatics Péter kiemelte: a munka és a magánélet egyensúlya is fontos szempont. Vállalatban alkalmazottként erre könnyebb figyelni, főleg, ha van egy fix 6-8 órás állása az embernek, a saját vállalkozásban ugyanakkor könnyebben el lehet veszni a tér-idő kontinuumban. Kijelentette: hisz abban, hogy van átjárás egyik irányból a másikba, de a sikerhez nincs konkrét recept.

A Brain Bar alapítója vitatta a MetLife ügyvezetőjének azt a kijelentését, miszerint a multi megtanít jól dolgozni. Ő úgy látta, hogy az ebből a világból érkezett kollégái főleg a túlélés képességét tanulták meg abban a közegben. Szerinte egy multinál egyszerűen képtelenség befolyásolni a kultúrát. A multi zombikat nevel a fiatalokból – fogalmazott. Hozzátette, a magyar tulajdonú cégek természetesen nem számítanak a példákat tekintve.

Ratatics Péter véleménye szerint pedig a két lehetőségen kívül sok irány van még. Arra hívta fel a figyelmet, hogy

ha az ember elindít egy vállalkozást, számos területhez kell értenie, többek között a HR, a kommunikáció és az IT területén is jártasnak kell lennie.

Végezetül a kapcsolatépítés fontosságára hívták fel figyelmet a vezetők. „Ha magadat el akarod adni, először kérdezned kell és érdeklődni . Egy rendezvényen ne csak azokkal beszélgess, akikkel jöttél, hanem szerezz öt új ismeretséget” – tanácsolta a hallgatóságnak Zolnay Judit.

Borítókép: A Scruton közösségi alkotóműhely meghívottjai cégvezetők és vállalkozók voltak (Fotó: Scruton/Máth Kristóf)