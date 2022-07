Nincs megállás az építkezésekben

Az építőipari termelés mértéke a nyers adatok szerint 9,9 százalékkal meghaladta májusban az egy évvel korábbit, az év első öt hónapját nézve 11,5 százalékos a fellendülés – derül ki a statisztikai hivatal friss gyorsjelentéséből. Az építményfőcsoportok termelése közül az épületek építéséé 12, az egyéb építményeké 7,7 százalékkal nőtt. A megkötött új szerződések mértéke 7,2 százalékkal nagyobb volt a 2021. májusi bázisnál, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 32,5 százalékkal magasabb, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 24,7 százalékkal alacsonyabb volt.

A cégek szerződésállománya csaknem tíz százalékkal volt magasabb a hó végén az egy évvel korábbihoz viszonyítva.

Ebben ellenkező irányú mozgás látszik: az épületek építésére szóló szerződésállomány négy százalékkal alacsonyabb, az egyéb építményeké húsz százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.

Láthatóan továbbra sem tört meg az építőipar növekedési trendje, májusban még erősíteni is tudott az iparág, és bár látszanak a lassulás és a beszerzési problémák jelei, egy ilyen iparág esetében egy-két hónapnyi adatból nem érdemes tartós trendet felrajzolni

– közölte lapunkkal Horváth András. A Magyar Bankholding vezető elemzője szerint a problémákat jelzi, hogy a drágulás is igen erőteljes, elsősorban az építőanyagok árnövekedése miatt 2022 I. negyedévben 20,6 százalékkal nőttek az iparági termelői árak éves alapon, az előző negyedévhez képest pedig 6,6 százalékkal.

A bankholding várakozása szerint idén tíz százalék felett lehet az iparág növekedése, a folyamatban lévő lakossági építkezési, felújítási és állami megrendeléstömeg elegendő volument biztosít. Az alapanyag-ellátás problémai, a rapidan növekvő költségek, a finanszírozási költségek látványos emelkedése és a várhatóan csökkenő állami megrendelési volumen a jövő évtől bizonytalanságot és lassulást okozhat az iparágban.

A dübörgő ipari, logisztikai építkezések mellett szerepe van az jelentős volument képviselő állami fejlesztéseknek és az államilag támogatott otthonteremtési és felújítási támogatásoknak is a jelenlegi még erős keresletben, és a kilátásokat tekintve a szerződésállományok is rekordmagas szintet mutatnak, bár a legutóbbi információk szerint ebben jelentős szerepe volt a meglévő szerződések átárazásának is

– jelezte Horváth András.

Borítókép: Lakóházépítés a budapesti Corvinnegyedben. (Fotó: Havran Zoltán)