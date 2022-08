A kormány folytatja a kisbenzinkutak támogatását

Mivel a kisbenzinkutakat kevésbé tőkeerős, hazai kis- és középvállalkozások üzemeltetik, a kormány márciusban bevezette a kisbenzinkutak támogatásának programját, amelynek értelmében literenként húsz forint vissza nem térítendő állami támogatást kapnak. Ennek köszönhetően a kisebb kutak döntő része túlélte az eddigi nehézségeket – áll a közleményben.

Ezenkívül adó- és járulékkedvezményekben részesülnek, csökkentették a pénzügyi terheiket, valamint áthidaló hitellehetőséget és célzott fejlesztési programot is indítottak számukra. A kormány folyamatosan figyelemmel kíséri az üzemanyag-ellátási helyzetet is, és ahogy eddig, ezután is mindent megtesz, hogy legyen elég üzemanyag Magyarországon – írták.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kelet-Magyarország/Dodó Ferenc)