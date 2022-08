Próbálkozás rejtett drágítással

A gyártóknak és a kiskereskedőknek nagy a kísértés, hogy elrejtsék az áremelkedést. Ha csak egy kicsit is csökkentik a csomagolás méretét, az gyakran kevésbé észrevehető, és nem kell elijeszteniük a vásárlókat a drasztikus árakkal. De olyan is előfordul, hogy a csomagolás mérete a régi marad, a benne lévő termék azonban kisebb vagy kevesebb, mint korábban. Az utóbbi időszakban annyira általános dologgá vált mindez, hogy még ezt is ráírják a szóban forgó termékekre: shrinkflation, ami az angol shrinking – vagyis zsugorodni – és az infláció szó kombinációja.

A szakértők felhívják a figyelmet arra, hogy mindez nem tilos, úgy vélik azonban, hogy a gyártóknak nyílt lapokkal kellene játszaniuk a vásárlókkal szemben a méltányosság nevében.

Az egyik leghíresebb gumicukorgyártó például kétszáz grammról 175 grammra csökkentette az egyik termékének méretét, de az eddig megszokott árat kell érte fizetni. De lekvárok, margarinok, csipszek és fagyasztott pizzák esetében is rengeteg ilyennel találkoztak a boltokban a fogyasztóvédők az ellenőrzések során. A szupermarketek is ugyanígy járnak el a saját márkás termékeknél.