Elindult az új agrárberuházási hitelprogram

Elindult a kiemelten kedvező kamatozású hitelprogram az agráriumban. Az Agrár Széchenyi beruházási hitelprogram MAX névre keresztelt új, államilag támogatott hitel széles körben felhasználható az agrárberuházási hitelcélok, illetve a hozzá kapcsolódó forgóeszköz-beszerzésre.

Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint a Kavosz Zrt. által működtetett regisztráló irodák már fogadják a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halgazdálkodási és élelmiszeripari területen működő kis- és középvállalkozások hitelkérelmét.

Az Agrár Széchenyi beruházási hitelprogram MAX megtartja a korábbi Agrár Széchenyi beruházási hitel GO termék minden előnyös tulajdonságát, így a futamidő továbbra is tíz év és a hitel a teljes futamidőre ezentúl is fix kamaton, rendkívül kedvezményes szinten, évi 1,5 százalékon vehető igénybe.

A tárca tájékoztatása szerint a fenntarthatóságot, a technológiaváltást célzó beruházások magasabb támogatásban részesülnek, esetükben a kamat mindössze 0,5 százalék évente.

A felvehető hitel összege legfeljebb 400 millió forint. Mezőgazdasági termeléshez vagy erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó beruházás esetén a hitel kizárólag a szántóföldi növénytermesztéshez szükséges erő- és munkagépek beszerzésére, öntözési beruházások finanszírozására, tenyészállat-beszerzésre, termőföldvásárlásra, mezőgazdasági termeléssel, vagy erdőgazdálkodással foglalkozó vállalkozásokban történő tulajdonrész-vásárlásra, illetve ezen beruházásokhoz kapcsolódó forgóeszköz-finanszírozásra használható. Emellett a vidékfejlesztési programból, a stratégiai tervből vagy a Strukturális Alapok egyéb operatív programjából támogatást elnyert beruházások kiegészítő finanszírozására, továbbá hitelkiváltásra is költhető.

A kamat-, kezelésiköltség- és kezességidíj-támogatás az ukrán válság miatt, az Európai Bizottság által bevezetett átmeneti krízistámogatási jogcímen érhető el. A hitelhez az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány nyolcvanszázalékos mértékű kezességvállalása kapcsolódik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mirkó István)