Románia, az alacsony áramfogyasztás „bajnoka”

Románia aligha képes eleget tenni az Európai Bizottságnak az áramfelhasználás csökkentésére vonatkozó ajánlásának abból az egyszerű okból, hogy jelenleg is a keleti szomszédnál a legalacsonyabb az egy főre jutó fogyasztás. A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint 2020-ban egy romániai lakos átlagosan 2,7 megawattóra (MWh) elektromos energiát használt fel. Magyarországon körülbelül hatvan, Bulgáriában nyolcvan százalékkal magasabb a lakosonkénti áramfelhasználás, de még a 2,8 MWh/fővel regisztrált Ukrajnában is nagyobb volt a fogyasztás. Izland az európai éllovas 51 MWh-val, a kontinentális Európában Norvégia vezet 23,3 MWh/fővel, de földrajzi adottságok miatt Svédország és Finnország fogyasztása is óriási. Az egykori szocialista országok is sokkal több elektromos energiát használnak, mint Románia: Magyarország 4,4, Szlovákia és Bulgária 5, Csehország pedig 6,3 MWh-t fejenként – áll a Ziarul Financiar című gazdasági napilap által közzétett elemzésben.

Az alacsony romániai fogyasztás magyarázata mindenekelőtt a vidék és a város közötti óriási fejlettségi különbségben keresendő.

A lap által idézett energiapolitikai szakértő szerint Romániában faluhelyen többnyire a hűtőszekrény az egyetlen fogyasztó, – Sokkal falusiasabbak vagyunk másoknál, bármennyire nehéz is ezt elképzelnünk a nagyvárosok szintje alapján – jelentette ki Otilia Nutu. Az összképhez tartozik az is, hogy még mindig közelít a kilencvenezerhez azon romániai háztartások száma, ahová nem jut el az elektromos áram. Az 1989 végi rendszerváltás tájékán az ipar használta el az elektromos energia 95 százalékát, ez az energiaigény azonban nagyot csökkent az elmúlt bő három évtizedben, így a háztartási fogyasztás megnövekedésével együtt is messze elmarad az uniós átlagtól.

Az uniós átlaghoz képest alacsony fogyasztás is képes azonban gondot okozni, miután Románia energetikai rendszere kifejezetten sérülékeny, nagyban függ a kevéssé befolyásolható környezeti feltételektől.

Így például augusztus 29-én a déli órákban az ország elektromosenergia-fogyasztása 7200 MW körüli volt, miközben a belföldi termelés mindössze 5400 MW-ot tett ki. Az ország beépített áramtermelési kapacitása kevéssel meghaladja a 18 ezer MW-ot, így az 5400 MW-os szintet három okra vezetik vissza a szakértők. Néhány nappal korábban karbantartási munkálatok miatt leállították a cernavodai atomerőmű egyik blokkját, ráadásul a szárazság miatt a vízerőművek is csökkentett kapacitással dolgoztak. Mindezt tetézte az ország nagy részére kiterjedő szélcsend, ami miatt az 1500 szélturbinából mindössze egy tucat termelt, így a szélenergia a teljes termelés mindössze 0,4 százalékát adta, holott a szélerőművek beépített kapacitása 3000 MW, a teljes érték 16,5 százaléka.