Kevesebb ruhát vásárolnak a franciák az infláció miatt

A franciák kiadásai már hónapok óta folyamatosan növekednek, és ez az inflációs tendencia várhatóan 2023-ban is folytatódik, ezért egyre többen gondolják át és tervezik újra vásárlási szokásaikat.

A divatipart sem kíméli az infláció, a francia Textilipari Szövetség arra számít, hogy a következő hónapokban a ruházati termékek ára is jelentősen, öt-húsz százalékkal növekszik majd. Ezzel szembesülve a franciák nemcsak, hogy kevesebb ruhát akarnak vásárolni, de a megvásárolt ruha minősége sem mindegy számukra.

A ruhavásárlási szokásokat egyébként a koronavírus-járvány is befolyásolta, egy felmérés szerint a fogyasztók közel háromnegyede, 73 százaléka azt állítja, hogy az elmúlt két évben visszafogta a divatcikkek vásárlását.

Az OpinionWay által a Marques Avenue bevásárlóközpontnak készített új tanulmányból az is kiderül, a szükséges ruhavásárlások előtt a franciák alaposan összehasonlítják az egyes márkák árait, ezt a válaszadók nyolcvan százaléka megteszi.

A megkérdezettek többsége, 82 százaléka úgy nyilatkozott, hogy most inkább olyan ruhákat választ, amelyek jó minőségűek, tartósak, 76 százalékuk számára pedig az is fontos, hogy a megvásárolt divatcikkek olyan alapdarabok legyenek, amelyek túlélik a trendek és a divat változásait.

A kutatásból az is kiderül, hogy a franciák most lemondanak a „shoppingolásról”, vagyis arról, hogy pusztán élvezetből vásároljanak. A megkérdezettek több mint fele, 57 százaléka ruhatára megújításával inkább vár addig, amíg kedvezőbbek lesznek az anyagi körülményei, tízből több mint négyen (44 százalék) pedig bevallották, hogy a kísértés elkerülése érdekében inkább nem is mennek ruhaboltok közelébe vásárolni. Ez – nem meglepő módon – különösen a nőkre igaz.

Az áremelkedések miatt sok francia most jobban figyeli a leértékeléseket is, és többen fordulnak a használt cikkek felé is.

A felmérés kapcsán Zakari Leriche, a Marques Avenue ügyvezető igazgatója azt mondta, „a tanulmány eredményei tükrözik a gazdasági környezetet, a franciák lelkiállapotát, és egy kompromisszumkész Franciaország képét festik le, amely egyensúlyt keres a szükségletek és az élvezetek között. (…) Az áron túl a tartósság fogalma az időtálló alapdarabokkal, amelyek sokáig kitartanak, meghatározó fogyasztói jelzővé vált: a józan ész hajlamos a bizonytalanság idején biztos menedéket nyújtani.”

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Serge Attal)