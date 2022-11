Mire számítson, akinek a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzi a vállalkozását? (X)

A foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzés gyakran munkavállalói panaszra vagy közérdekű bejelentésre indul. A foglalkoztatás jogszerűségét a kormányhivatalok felügyelik, innen indulnak a hatósági ellenőrzések. A hatóság az eljárás során helyszíni ellenőrzést, iratvizsgálatot, és tanú meghallgatást is tart. Fontos, hogy a hatóság célzottan ellenőriz, tehát a kockázatosabbnak értékelt vállalkozásokat vizsgálja leginkább, ami a feltárás hatékonyságát érdemben növeli.

Mit vizsgál a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság?

A szakemberek első sorban azt vizsgálják, hogy be vannak-e jelentve a munkavállalók, rendelkeznek-e munkaszerződéssel, annak tartalmi és formai kritériumai megfelelők-e. Az ellenőrzés azonban minden más foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra is kiterjed, tehát például a megbízási szerződéseket is átnézik a szakemberek.

Fotó: Adobe/ Shutterstock

Külön ellenőrzik, hogy a munkavállalók megfelelnek-e az életkori követelményeknek és elégséges mértékben tájékoztatták-e őket. További figyelmet fordítanak a nőkkel, fiatalokkal és megváltozott munkaképességű munkavállalókkal, a kölcsönzött munkaerővel kapcsolatos speciális szabályok betartására. Vizsgálják a pihenőidővel kapcsolatos gyakorlatot, és azt is, hogy a munkabért rendesen megkapja-e a munkavállaló. Adott esetben a foglalkoztatás megszűnésével kapcsolatos papírmunkát, adminisztrációt is megvizsgálják. Szintén ellenőrzik a szabályoknak való megfelelést azoknál a vállalkozásoknál, amelyek korábban foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesültek. Fontos tudnivaló, hogy a foglalkoztatás-felügyelet nem csak a cégeket, de az egyéni vállalkozásokat is ellenőrizheti.

Munkában a felügyeletek Az idei első negyedéves ellenőrzések adatai alapján az építőiparban és a vagyonvédelemben foglalkoztatottak negyede, míg a vendéglátásban dolgozók hetede, a mezőgazdasági munkások tizede dolgozott feketén. A legrosszabb az építőiparban a helyzet, az összes ellenőrzésen fennakadt fekete-munkavállaló majdnem felét ebben a szektorban találták. A Technológiai és Ipari Minisztérium jelenleg is kampányt folytat „Legyen oké a munka” címmel annak érdekében, hogy felhívja mind a munkavállalók, mind a munkáltatók figyelmét a munkajoggal és a munkabiztonsággal kapcsolatos szabályokra és előírásokra.

Következményekkel jár

Amennyiben a hatóság jogsértést tár fel a helyzet rendezésére irányuló határozatot hozhat, és emellett munkaügyi bírságot szabhat ki a vállalkozásokra, aminek a mértéke a több millió forintot is elérheti. Ebben akár meg is tilthatja a további foglalkoztatást, vagy kötelezheti a munkáltatót a szabálytalanság megszüntetésére. A munkajogviszony megszűnésekor kiadandó igazolások időben történő átadását és az elszámolás megtörténtét is ellenőrzi a hatóság, azonban az elszámolás számszaki megfelelőségének ellenőrzése nem közigazgatási eljárást, hanem bírósági eljárást igényel.

