Nem megy kárba az esővíz

Miközben sokunk azon bosszankodik, hogy már megint esik az eső vagy a hó, a mezőgazdaság szempontjából kiemelt jelentősége van, hogy a tavalyi, rendkívül aszályos év után végre csapadékban gazdag időjárás köszöntött ránk. A most lehulló csapadék ugyanis az előttünk álló időszakban nagy segítséget jelenthet a termelőknek, a vízkészletek feltöltésével könnyebben átvészelhető lesz egy esetleges újabb szárazsággal terhelt időszak. A vízügy kiemelten kezeli a vízhiány elleni védekezés mellett a megelőzést, felkészülést. Az Országos Vízügyi Főigazgatóságtól (OVF) megtudtuk, hogy az elkövetkező időszak várhatóan csapadékosabb időjárása révén létrejövő árhullámok továbbra is fontos vízpótlási lehetőséget jelentenek a nyári aszályos időszakokra. A most többletként jelentkező vizekből a vízügy igyekszik minél nagyobb mennyiséget visszatartani a rendszereiben.

A sok eső miatt egyre nagyobb területet érint a belvíz. Fotó: Czeglédi Zsolt

Mindemellett a belvízkárok enyhítése érdekében – ahol erre feltétlenül szükség volt – belvízvédelmi készültséget is elrendeltek. Ugyanakkor arra törekednek a szakemberek, hogy csak annyi vizet vezessenek le az adott területről, amennyire mindenképp szükség van a károk elkerüléséhez.

Annak érdekében pedig, hogy a lehető legtöbb csapadékot sikerüljön eltárolni, az elmúlt időszakban számos fejlesztést hajtottak végre a vízügyi területen. Az OVF tájékoztatása szerint jelenleg a Tisza-völgyben 30, összesen 1050 millió köbméter térfogatú árvízvédelmi tározó üzemel. Továbbá a Körösök völgyében további öt tározó működik, mintegy 386 millió köbméteres befogadóképességgel.

A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) elnevezésű program segítségével hat újabb tározót sikerült létrehozni, amelyek együttes kapacitása eléri a 741 millió köbmétert.

A vizek helyben tartása szempontjából fontos projekt valósult meg az Ős-Dráva környékén, amely az Ormánság területén biztosítja a keletkező belvizek tározását. Az OVF emellett folyamatosan indít vízvisszatartási, -tározó programokat; jelenleg is előkészítési fázisban van a síkvidéki vízpótló és -tározási lehetőségek fejlesztését célzó projekt első üteme, valamint a dombvidéki tározók kialakítását érintő beruházás is. Jelenleg hét síkvidéki és tíz dombvidéki tározó tervezési munkái folynak.

A fejlesztések több vízügyi igazgatóság területén új tározók létesítését, valamint meglévő holtágak és medertározási lehetőségek rekonstrukcióját célozzák.

Tavaly a Homokhátságon okozta a legnagyobb problémát az aszály. Ezek enyhítésének érdekében elindult a Duna–Tisza-közi Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó vízkészlet-gazdálkodási projekt, amelynek részeként mintegy ötven tározó építésének tervezése van folyamatban, összesen 14 millió köbméter térfogattal. A Nyírségben is készülnek az aszály elleni védekezésre, a térség vízgazdálkodásának fejlesztése érdekében a tervek szerint összesen 11 víztározó épül majd meg a jövőben.

Az OVF felhívta a figyelmet arra is, hogy a vízgazdálkodás fejlesztése mellett az agráriumnak, a gazdálkodóknak is kiemelt szerepük van a vizek helyben tartásában, úgymint a megfelelő terület- és tájhasználat, a termőföldön való vízvisszatartás, megfelelő talajművelési technológiák alkalmazása, a tömörödés és az erózió elleni védekezés.

