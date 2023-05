Eredményes a munkahelyvédelem

Tovább nőtt a foglalkoztatottak száma hazánkban, áprilisban 29 ezerrel többen dolgoztak, mint egy évvel korábban – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal elemzéséből. A KSH szerint a foglalkoztatottak teljes száma áprilisban elérte a 4 millió 710 ezer főt. A február áprilisi időszakban az egy évvel korábbihoz képest a foglalkoztatottak létszáma 14 ezer fővel több, 4 millió 698 ezer fő volt. Míg a hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 17 ezerrel, a külföldön dolgozóké pedig 6 ezerrel nőtt, addig a közfoglalkoztatottaké 9 ezerrel csökkent.

Eközben a KSH adatai szerint áprilisban 190 ezer munkanélkülit tartottak nyilván Magyarországon, a munkanélküliségi ráta így 3,9 százalék volt. A február–áprilisi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek száma 27 ezer fővel, 197 ezer főre, míg a munkanélküliségi ráta 0,5 százalékponttal, 4 százalékara nőtt. A férfiak körében a munkanélküliek száma 106 ezer fő volt, a nőknél a munkanélküliek száma 91 ezer fő volt.

– A Kormány a háború és szankciók sújtotta nehéz gazdasági helyzetben is megvédte a munkahelyeket, sőt éves alapon újabb 29 ezer fővel emelkedett a foglalkoztatottak száma. 2010 óta már 1 millióval dolgoznak többen, a foglalkoztatottság folyamatosan emelkedik, a 74,6 százalékos foglalkoztatási ráta meghaladja az uniós átlagot – kommentálta a friss adatokat a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. A tárca közleménye rámutatott: a 3,9 százalékos munkanélküliségi ráta az egyik legalacsonyabb az EU-ban.

A minisztérium kiemelte, a kabinet célja, hogy fenntartsa a dinamikus gazdasági növekedést és a magas beruházási aktivitást, 2030-ra jelentősen növelje a foglalkoztatottak arányát. Ez azt jelenti, hogy nagyságrendileg 500 ezerrel szükséges növelni a munkavállalók számát. A munkaerő-keresletet a Kormány a magyar lakosság gazdasági aktivitásának növelésével, az inaktívak munkaerőpiacra történő bevonásával tervezi kielégíteni.

– Magyarországon ma több mint 300 ezer főre tehető a munkaerőpiaci tartalék lélekszáma, őket a képzések és átképzések erősítésével lehetséges bevonni a munkaerőpiacra. Jelentős potenciált jelent a 25 év alattiak és a 65 év felettiek aktivitásának növelése is – olvasható a közleményben.

Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető közgazdásza szerint is kedvezőn alakult a munkaerőpiaci helyzet áprilisban: a foglalkoztatás 4,7 millió fő fölött maradt, azaz a koronavírus előttinél is magasabb szinten van, míg a munkanélküliségi ráta ismét 4 százalék alá csökkent. - Éves alapon a foglalkoztatás 14 ezer fővel nőtt, azaz az is látszik, hogy a mostani szintről már nehezen tud a foglalkoztatottak száma tovább emelkedni – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Regős Gábor szerint mindez azt mutatja, hogy a vállalatok még a nehezebb gazdasági helyzetben is megtartják a munkaerőt, mert tudják, hogy később nem biztos, hogy találnának újat helyette.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a gazdasági növekedés újraindulásával és a nagyberuházások termőre fordulásával a munkaerőhiány ismét élesen fokozódni fog. – Látva, hogy a foglalkoztatás az eddigiekben is magas maradt és a munkanélküliség is csak kismértékben növekedett tavalyi mélypontjához képest, amennyiben a gazdasági bővülés a következő időszakban ténylegesen be tud indulni, nem kell a munkaerőpiaci helyzet romlására számítani – fogalmazott Regős Gábor.

