Pénzeső hullhat a gazdákra

– Az idén is százmilliárdos nagyságrendben születnek újabb támogató döntések fejlesztési projektekhez, amelyek esetében a kedvezményezettek fenntartották megvalósítási szándékukat – mutatott rá Feldman Zsolt. Majd hozzátette: mivel a korábban megkezdett fejlesztéseknek a megvalósítása jelentős részben most is zajlik, ezért mintegy 350 milliárd forintnyi – beruházásokhoz kapcsolódó – forrás juthat el az érintettekhez ebben az évben a kifizetésre váró 750 milliárd forintnyi keretből.