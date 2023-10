Külföldön is tartana workshopokat a debreceni női üzleti klub

Női üzleti klub alakult májusban Debrecenben, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai támogatásával. Elindítója és vezetője Porkoláb Gyöngyi, aki azon túl, hogy négygyermekes édesanya, hihetetlen közéleti aktivitást tanúsít. Hogy csak néhányat említsünk: a helyi palliatív-hospice ellátás elindítása, műsorai vannak a helyi rádióban, naptárkönyveket szerkeszt. Lapunk a kezdetekről kérdezte az alapítót.

Porkoláb Gyöngyi elmondta: sokáig dédelgette a női üzleti klub gondolatát. Debrecen soha nem látott gazdasági fejlődése során merült fel az ötlet: közös platformra lenne szükség, üzleti klubot kellene szervezni a városba érkező cégek női vezetői részére. De miért hagynánk ki ebből a városban már régebben tevékenykedő női vezetőket, vállalkozókat? Budapesten van hasonló kezdeményezés, miért ne lehetne Debrecenben is? A piaci szereplők szintén megfogalmazták ezt az igényt. Így alakultak meg Magyarország legdinamikusabban fejlődő gazdasági régiójának székhelyén. Kezdetben felmerült, hogy miként lehet egymás mellé ültetni nagyvállalati vezetőket a kis-, illetve középvállalkozókkal, erre az üzleti klub programstruktúrája választ is adott.

Küldetésük, hogy megfordítsák azt a tendenciát, amely szerint sok helyi hölgy vezető Budapestre járt, hogy hasonló klub tevékenységében vehessen részt, inspirációt, ötletet nyerni, esetleg tippeket kapni, hogyan tudna továbblépni, ha a vállalkozásában elakadást lát. Olyan platformot hoztak létre, ahová a fővárosból is jönnek ötletadók. – A Womanext Üzleti Klub olyan vállalkozói klub, ahol számítunk a férfiakra is, a szakmai kerekasztal-beszélgetésben sok hasznos impulzus, információ mentén hasznos párbeszéd alakulhat ki – jelentette ki Porkoláb Gyöngyi.

Az üzleti klub idáig már több összejövetelt szervezett. Erről elmondta, hogy ki kellett alakítani a Womanext Üzleti Klub ritmusát, például azt, hogy milyen időpontokra szervezzék a rendezvényeket. Vállalkozása válogatja, mikor, melyik napszakban ér rá egy-egy vezető.

– Úgy gondoljuk, hogy a részvétel egy vállalkozó munkájának szerves része, tehát napközbeni idősávban szervezzük. A havi rendezvényeken egy fő téma mentén mentorálás zajlik, témák szerint egy-két tucatnyi vezető kap itt ötleteket. A negyedéves Womanext Akadémia-rendezvényeken – folytatja az ismertetést Porkoláb Gyöngyi – mindig egy aktuális témát járunk körbe szakemberek segítségével.

– Augusztus 30-án volt az első Womanext Akadémia, amellyel sikeresen elrajtoltunk, 14 szakember és közel 100 fő aktív részvételével. A vállalkozások bemutatkozása olyan párbeszédeket indított el, amely során az egymáshoz kapcsolódás realizálódott is egy-egy üzletkötés formájában, a kiállítók pedig izgalmas szolgáltatásokkal tudják színesíteni a rendezvényt. Amit mi kínálunk, azok receptek. Hogy ki mit tesz hozzá, az már rajta áll – fogalmazott.

Amikor a taglétszámról érdeklődtünk, Porkoláb Gyöngyi elmondta, hogy az elmúlt három hónapban már közel százötvenen vettek részt aktívan rendezvényeiken, ennél még többekkel sikerült indirekt módon a közösségi média felületein keresztül kapcsolatot teremteni. A cél az, hogy alakuljon ki egy kör, amely belülről is képes mozgatni a folyamatokat. A rendezvények helyszíneként az elnökasszony megemlítette, hogy a legújabb debreceni szálloda, a Mercure Hotel partnerként adja helyiségeit, a havi rendezvényeiken pedig igyekeznek kisebb vállalkozásokat bemutatva az adott vállalkozás székhelyén, üzletében tartani a találkozókat.

Október havi rendezvényük témája a vállalkozások finanszírozása, és felmerülnek gazdasági, logisztikai kérdések is. A következő Womanext Akadémia pedig november 16-án lesz, ahol például a csomagolásmentes technológiákról ejtenek szót, rendeznek kerekasztalt női csúcsvezetőkkel, és a sport mint vállalkozás is terítékre kerül.

A klub külföldre is tekintget: – Nemzetközileg is építkezünk, nagyváradi női vállalkozókat tömörítő szervezettel egy közös pályázat keretein belül szervezünk majd workshopokat Debrecenben és Nagyváradon. Nemzetközi együttműködésben pedig mindenképp szeretnénk az európai kapcsolatokon túl, azzal az Egyesült Államokban működő szervezettel is együttműködni, akik 23 éve tették bele a bogarat a fülembe; érdemes a nőknek vállalkozói kompetenciáikat fejleszteni és a piacon ennek igenis van létjogosultsága. A terveink között szerepel más magyarországi városok felé is nyitni. A jövőben pedig a közösségi média platformjain tervezzük újdonságokkal támogatni a klub működését, ebben Pierog Anita motivációs trénerrel, a Womanext Akadémia szervezőjével kellőképp elkötelezettek vagyunk. Azt reméljük, hogy kellő inspirációval a nagyvállalati szektor női szereplői, vezetői és a felelős kis és középvállalkozások vezetői is tudnak egymáshoz kapcsolódni – mondta Porkoláb Gyöngyi.

Borítókép: Porkoláb Gyöngyi a Strong Women – Strong Coffee rendezvényen (Forrás: Facebook)