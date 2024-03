Az innovációs nagydíj tükre a magyar gazdaságnak, idén a korábbinál több, 57 pályázat érkezett – ismertette Závodszky Péter, Magyar Innovációs Alapítvány elnöke az Országgyűlésben, ahol a harminckettedik innovációs nagydíjat adták át.

– A cél világos volt a kezdetekkor is: felzárkózni a szerencsésebb sorsú országokhoz – mondta az alapítvány elnöke.

Hende Csaba, a Magyar Országgyűlés alelnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, a legtöbb helyen növelni szükséges a hazai beszállítók arányát, de vannak pozitív példák, amilyen a gyógyszeripar, hiszen az ágazat világszínvonalú termékeket állít elő magyar és külföldi összefogással. Mennyiségi és minőségi értelemben is hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez.

Vitályos Eszter szerint a díjátadó nem csupán egy rendezvény, hanem a leginnovatívabb cégek éves seregszemléje is egyben

Fotó: Világgazdaság/Kallus György

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára szerint az innovációval olyan alkotások születnek, amelyeknek kisebb közösségek, nagyobb tömegek is hasznát vehetik. Ehhez alkotó egyéniségekre van szükség, hogy a megoldások a mindennapokban is megjelenjenek. Mindehhez pedig vállalkozások kellenek, amelyek kockázatot vállalnak, hogy az ötletből technológia vagy szolgáltatás jöjjön létre.

Az innovációnak elsődleges céljaként említette az árbevételt, a GDP-hez hozzájárulást: ez a gazdasági hatás. Támogatni ugyanakkor erkölcsileg is szakmailag is szükséges, a magyar innovációs nagydíj az utóbbiak egyik ilyen fontos eszköze. A díjátadó pedig nem csupán egy rendezvény, hanem a leginnovatívabb cégek éves seregszemléje is egyben. Fennmaradni azok a cégek tudnak, amelyek képesek reagálni a gyors változásokra, cél, hogy minden második cég innovációt hajtson végre – zárta gondolatait.

Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkár, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója, a bírálóbizottság társelnöke azt mondta, idéntől pluszpontot kapnak azok a vállalkozások, amelyek helyezést vagy dicséretet érnek el.

A 2023. évi Környezetvédelmi díjat az újratölthető fújós dezodort kifejlesztő cég, a Respray Solutions Kft. kapta, képviseletében Zámbó Gergely, a cég ügyvezetője vehette át az elismerést. Ötletüket négy éve álmodták meg, dezodor-újratöltő automatáik az egyik drogérialáncban érhetők el. Réti Andor, a Respray egyik alapítója korábban arról beszélt, az új alumínium előállítása rendkívül környezetterhető, ez vezérelte őket innovációjuk során.

A 2023. évi Energiaügyi innovációs nagydíjat a Fux Zrt. ipari szolgáltató kapta, a cég egy újfajta karbonszálas távvezetéket fejlesztett ki, ami forradalmasíthatja a villamosenergia-átvitelt úgy, hogy ezek az új távvezetékek negyedével nagyobb teljesítményt vihetnek át, ráadásul a régiek helyére szerelhetők fel. A növekvő energiaigények és az újonnan hálózatba integrálandó kapacitások miatt már most szükség van erre a fejlesztésre.

A 2023. évi Agrár Innovációs Díjat a ZILDA Tejüzem MAKROM Kft. kapta, amiért joghurtjaik két hónapig tárolhatók úgy, hogy tartósítószert nem tartalmaznak. Termékeik laktózmentes változatban is elérhetők.

A 2023. évi Ipari Innovációs díjat a Femtonics Kutató és Fejlesztő Kft. kapta, fejlesztésük a 3D atlasz az agykutatásban nyithat új távlatokat.

Ipari innovációs díjat nyert még az Electrostatics Kft. védőöltözetével, amely túl azon, hogy tovább növeli az elektromos árammal dolgozók biztonságát, megnövelt élettartammal is bír.

Az innovációs nagydíjra 57 pályázat érkezett, a felkért 31 fős bírálóbizottságának döntése szerint az Egis Gyógyszergyár részesült két új készítményével. A két termék új hatóanyagformát tartalmaz, növeli a terápiák hatékonyságát, nem mellesleg a piacon is bizonyítottak a készítmények.

Az innovációs szezonhoz kapcsolódva a múlt héten rendezte meg a Figyelő és a Világgazdaság az Innovációs Évadnyitó Konferenciát. Az esemény fő partnere a Magyar Innovációs Szövetség volt, a szervezet ügyvezető igazgatója pedig nem tudja eléggé hangsúlyozni az innováció fontosságát a hazai vállalatok számára. Mátrai Gábor szerint aki nem foglalkozik az innovációval, az könnyen kieshet a piacról a következő években.