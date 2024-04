Belenyúl a kormány az üzemanyagárakba, a kérdés csak az, hogyan

Az előzetes közlések alapján a kormány szerdán olyan döntést hoz, amelynek eredményeként olcsóbb lesz az üzemanyag. A benzin literje ma átlagosan továbbra is 650 forintba, a gázolajé nyolcforintos csökkenéssel 639 forintba kerül a Holtankoljak.hu szerint.

Fotó: Teknős Miklós

Az autósok nyilvánvalóan üdvözlik a beígért állami beavatkozást, remélve egyúttal, hogy az intézkedés nem kényszerít ki a további, kínálatszűkítő intézkedést vagy a beavatkozástól látszólag független, de az ellátást szintén korlátozó eseményt. A 2021–22-es ársapkás időszakban ugyanis bőven volt olyan hatás, amely szűkítette a nagykereskedők mozgásterét.

Mindezek következtében megcsappant a kínálat, a helyzetet pedig 2021 végén még pánikvásárlások is rontották. Viszont aki hozzáfért az üzemanyaghoz, annak literenként csak 480 forintot kellett fizetnie, miközben a piaci ár a nyolcszáz forintot ostromolta.

Megszűnt az árverseny, és ebben az időszakban a nagyobb márkás láncok új ügyfelekhez jutottak, de közlésük szerint veszteségesen. Problémás volt, bár megoldódott az import újraépítése is az ársapka megszüntetése után.

A felsoroltak megismétlését aligha akarja a kormány. Ám alacsonyabb felső határt sem szabhat úgy az áraknak, hogy egyúttal ne intézkedjen a belföldi autósok ellátásának fennmaradásáról. A piaci zavarral fenyegető probléma pedig akkor is fennmarad, ha nem kap ársapkát a benzin és a gázolaj, hanem más eszközt választ a kormány.

A kiskereskedőknek már megvan a válaszuk: vegyen vissza a kormány az érintett termékek adójából. Erre valóban lenne lehetőség, attól függetlenül is, hogy a hazai üzemanyagok adótartalma régiós összevetésben a középmezőnyben van. Ám ezzel szemben amellett is szólhat érv, hogy vannak tartalékok a benzinkutasok árrésében, pontosabban abban, hogy milyen költségekkel dolgoznak. Elég csak arra gondolni, hogy az autópályák mellett mennyivel drágább a benzin. Előfordulhat ötvenforintos literenkénti különbség is.

Meglepő, de versenyen kívüli tényező a nyersolaj ára, mert bár alapvető hatása van az üzemanyagok árára, e hatás ugyanúgy jelentkezik azokban az országokban is, ahol olcsóbb a benzin és a dízel. Továbbá a magyar kormány a világpiaci olajárat nem befolyásolhatja.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Teknős Miklós)