Varga Mihály: Az infláció elleni küzdelem még nem ért véget

Továbbra sem változtat a kamatkondíciókon a Magyar Nemzeti Bank, a monetáris tanács a mai kamatdöntő ülésén változatlanul, 6,5 százalékon tartotta az alapkamatot. Ez volt a kilencedik egymást követő hónap, amikor nem nyúlt az irányadó rátához a jegybank, ezúttal azonban alapos oka volt rá. A geopolitikai kockázatok továbbra is rányomják a bélyegüket a nemzetközi folyamatokra, még ha most Irán és Izrael épp fegyverszünetet kötött egymással.

A döntés megfelel piaci várakozásoknak, a Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők arra hívták fel a figyelmet, hogy az elmúlt egy hónapban romlottak a globális kockázatok, az iráni–izraeli konfliktus ugyanis ismét változékonnyá tette a nemzetközi hangulatot, miközben az inflációs folyamatok sem alakulnak a legjobban. Noha a forint meglepően jól teljesített az utóbbi két hónapban, a kockázatok mégis kizárják a kamatcsökkentések újraindítását. Elemzők szerint kedvező esetben szeptemberben következhet be először kamatcsökkentés.

Varga Mihály jegybankelnök is helyzetértékelést adott. Jelezte: az infláció elleni küzdelem még nem ért véget. Szerinte az árindex 2026-ban mérséklődhet majd a jegybanki toleranciasávba. Továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása. A rendelkezésre álló adatok alapján a GDP a második negyedévben is stagnálhat, a harmadik negyedévben 1,5-2 százalék közötti növekedés várható. A lakossági fogyasztás a teljes előrejelzési horizonton támogatja a bővülést, a beruházások terén csak jövőre várható fordulat.