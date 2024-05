Visszaszólt a nemzetgazdasági tárca a benzinkutak szövetségének

A Nemzetgazdasági Minisztérium felszólítja a Független Benzinkutak Szövetségét és annak elnökét, Egri Gábort, hogy a családok érdekeit szem előtt tartva fejezze be a vádaskodást – írta a tárca. A közlemény emlékeztetett: a háború és a háborús árak jelentős terheket rónak a családokra. Valós megoldást a béke jelentene, de addig is a kormány arra törekszik, hogy a háborús árakat visszaszorítsa. Ezért a családok védelme érdekében a kormány felszólította az üzemanyagkereskedőket, hogy önkéntesen csökkentsék a benzin és a gázolaj árát is. Az ugyanis nem fogadható el, hogy kizárólag a profitot nézzék, a magyar családok érdeke az, hogy ne fizessenek többet a szomszédos országok átlagánál.

A minisztérium jelezte, hogy az üzemanyag-kereskedők többsége megértette és elfogadta a kormány szándékait és célját, így az elmúlt hetekben jelentős árcsökkentést hajtottak végre az üzemanyagok esetében. Benzinért 38 forinttal, a gázolajért 52 forinttal kell kevesebbet fizetniük a családoknak áprilisi, illetve februári csúcsértékeikhez képest.

– Azaz a kormány a benzin árát csaknem hat százalékkal, a gázolaj árát mintegy nyolc százalékkal csökkentette – fogalmazott a közlemény. A tárca kiemelte: mindezzel szemben a Független Benzinkutak Szövetsége téves állításokat fogalmazott meg.

Jelentősen csökkent az elmúlt hetekben az üzemanyagok ára (Fotó: Bach Máté)

A szervezet hétfőn hozta nyilvánosságra állásfoglalását, amelyben azt írta, hogy „veszélyben vannak Magyarországon az üzemanyag-kiskereskedelemben jelen lévő magyar családi vállalkozások”. Szerintük azért, mert túlzóak a fogyasztási jellegű adóterhek. A kifogások között szerepel, hogy az egyes szektorokban jelenlévő, Magyarországon működő nagyvállalatok a „stagnáló gazdasági környezetben is kimagasló profitabilitást értek el a lakosság és a kis- és középvállalkozói szektor terhére, a lakosságot szegénységbe, a kis- és közepes cégeket lehetetlen helyzetbe hozzák”. Közölték, hogy a szövetség vásárlói mozgalmat indít a „családi benzinkutak megmentése és fennmaradása érdekében, mivel csak ez a gazdasági szegmens biztosíthat versenyt az üzemanyag-kiskereskedelemben a Mol monopol hatalmával szemben”. A szervezet szólt arról is, hogy kompenzálni kell a kormányzati nyomásra mesterségesen leszorított árrés miatti veszteségeket. Azért, hogy „ki tudják termelni költségeiket és életben maradhassanak”.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a szövetség a családok biztonságával szemben kizárólag saját profitját félti és amiatt aggódik, hogy árrése szűkebbé válik. A megtévesztő kommunikáció helyett a hatékonyság növelésére, a költségek leszorítására kellene törekedni, hogy olcsóbban tudják árusítani az üzemanyagokat.

A tárca szerint szintén hamis és megtévesztő a más szektorokkal történő összehasonlítás, hiszen a kormány minden egyes szektorban extraprofitadót vezetett be, ahol olyan extra jövedelmek és profitok keletkeztek, amelyekért az adott vállalkozások nem dolgoztak meg. Így történt ez a bankszektor, a kiskereskedelmi szektor és az energiaszektor esetében is.

A minisztérium szerint az sem igaz, hogy az üzemanyagárak adótartalma kiemelkedő Magyarországon. Hazánkban az üzemanyagok adótartalma alacsonyabb, mint a szomszédos országokban.

Magyarországon a benzin esetében 46 százalék az adótartalom, míg a szomszédos országokban átlagosan 49 százalék. A gázolaj esetében 45 százalékot tesz ki az adótartalom hazánkban, szemben a szomszédos országokban tapasztalható ötvenszázalékos szinttel.

A tárca kiemelte: megállapítható továbbá, hogy az üzemanyagforgalmazó piacon belül a színes és a kisebb, fehér (független) kutak közötti szembenállás a piaci struktúra sajátosságából fakad. Ebben a versenyben azonban mindenkinek szabad utat kell biztosítani. A szövetség állításaival szemben a magyar kormány 2010 óta kiemelten támogatja a kis- és középvállalkozói szektort, és annak megerősítésére, hatékonyságának és versenyképességének növelésére törekszik. Ezt szolgálja többek között a Baross Gábor újraiparosítási hitelprogram, a Széchenyi-kártya-program, az uniós források, köztük a Gazaságfejlesztési és innovációs operatív program plusz 450 milliárd forintos kerete is, de szintén a szektor érdemi megsegítése érdekében volt érvényben a kamat stopintézménye, amely vállalatok ezreit mentette meg az ellehetetlenüléstől. Ezek a források abenzinkutak előtt is nyitva állnak – tette hozzá a minisztérium közleménye.