Jelentősen növeli a családok mozgásterét az adócsökkentés

Szombati évértékelő beszédében Orbán Viktor miniszterelnök adócsökkentések sorát jelentette be: szja-mentessé válhat a csed és a gyed, míg a két- vagy háromgyerekes anyáknak életük végéig nem kellene személyi jövedelemadót fizetniük. A nyugdíjasok pedig az alapvető élelmiszerek után fizetett áfát igényelhetnék vissza egy összeghatárig.

A Bankmonitor kiszámolta, hogy mit is jelentenek ezek az adókedvezmények a gyakorlatban – írta a Világgazdaság. A szülési szabadság 24 hetére járó csecsemőgondozási díj, azaz a csed összege megegyezik a korábbi fizetéssel, és azt csak százalék szja terheli. A KSH adatai alapján a nők bruttó átlagkereset 2024. első három negyedévében 586 723 forint volt.

Eme jövedelem mellett a kismamák 498 714 forintot kaptak kézhez, ezentúl azonban ez ár 568 723 forint lesz, tehát 88 008 forinttal nő egy olyan család jövedelme, ahol az anyuka átlagos fizetést kap és cseden van.

A gyerek születése uáni 169. napól a csedet felváltja a gyermekgondozási díj, azaz a gyed, ami a gyerek kétéves koráig jár. Ennek számítása során a bér hetven százalékát kaphatják a kismamák, de maximum a minimálbér kétszeresének hetven százalékát. Átlagos jövedelem alapján ez az utóbbi számít, ami most 407 120 forint. Ebből azonban még az szja-t és a nyugdíjjárulékot is le kell vonni. A 15 százalékos szja alóli mentesülés is 61 008 forintot jelent.

Érdemes ugyanakkor azt is figyelembe venni, hogy ez a maximális összeg, ami lehet, hogy a valóságban kisebb, ha például a gyerek születésével megjelenő adókedvezmény már korábban mérsékelte az anyuka szja-kötelezettségét.

A szombati bejelentések között volt a két- és háromgyerekes anyák élethosszig tartó adómentessége, ami a korábban csak a négy vagy többgyermekes anyákra vonatkozott. A háromgyermekes anyák szja mentessége 2025. októberétől lépne életbe. A kétgyermekes anyák szja-mentessége 2026-tól több lépésben valósulna meg.

A Bankmonitor ismét átlagos bérekkel számolt, ez pedig azt jelenti, hogy a család bruttó jövedelme a KSH adatai alapján 2024. I-III. negyedévében 1 268 180 forint, amiből a férj bruttó fizetése 681 457 forint, míg a feleségé 586 723 forint.

A családi adókedvezmény változása háromgyerekes család esetében 99 ezer forinttal növelné a család bevételét, az anya adómentessége pedig ezt 88 008 forinttal toldaná meg, feltételezve, hogy a két kedvezmény teljes mértékbe kombinálható. Ez 18,9 százalékkal növelné a család bevételeit.

Kétgyermekes család esetén a családi adókedvezmény változása negyvenezer forintot jelent, az anyai adómentesség pedig változatlanul 88 008 forint, ami 14,07 százalékos növekedést jelent.

A Bankmonitor szerint ennek az extra jövedelemnek legalább egy részét érdemes félretenni, de a magasabb jövedelem akár a hitelfelvételt is segítheti. A példában szereplő háromgyerekes család egy húszéves, 6,5 százalékos kamatú jelzáloghitel esetében, jövedelme negyven százalékát törlesztésre szánva 53 millió forintot tudna felvenni. Az adóváltozások után azonban a mozgástér már tízmillió forinttal, 63 millió forintra nő.