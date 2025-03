Globál – Zelenszkij elnök vagy turista? + videó

Odrobina Kristóf kollégánk azzal indította a beszélgetést, hogy Zelenszkij ukrán elnök miért jár annyit külföldön, miközben háborúban áll az országa. Betlen János újságíró erre azt mondta, kénytelen sok helyre elutazni, éppen a háború miatt. Mint fogalmazott, Zelenszkijnek az amerikai útja volt kudarc, oda fölösleges volt elmennie. A háború kitörését is részletesen elemezték podcastműsorunkban. A volt televíziós műsorvezető szerint az oroszok terve, hogy villámgyorsan ott vannak Kijevben, nem jött össze, egyik országnak sem sikerült megtörni a másikat. Tényként közölte, hogy Ukrajna elvesztette tengerpartjai nagy részét, amit véleménye szerint nem is fog visszakapni. Betlen Jánossal Zelenszkij szerepét is megvitatta műsorvezetőnk. Az újságíró lényegében megfogalmazta azt is, hogy az ukrán elnök eddig túlértékelte hatalmi pozícióját, de arra nem készítette fel senki, hogy Trump amerikai elnöknek nem lehet nemet mondani.

Érdekes felvetések és válaszok a Globálban. Tartsanak velünk most is!