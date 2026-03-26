Elrajtol az első robotaxi-hálózat a Pony.ai és az Uber együttműködésében

Nem kell messzire utaznia annak, aki hamarosan ki szeretné próbálni a robotaxit. A Verne, az autonóm vezetési technológia nagyléptékű kereskedelmi hasznosításában globális vezető szerepet betöltő Pony AI Inc. valamint az Uber Technologies, Inc. stratégiai partnerséget jelentett be, és elindítják Európa első kereskedelmi robotaxi-szolgáltatását. A helyszín Zágráb, itt kezdődnek meg az előkészületi munkák, beleértve a közúti validációt is, már folyamatban vannak – közölték csütörtökön.

Jönnek a robotaxik Zágrábban, de a cél Európa meghódítása

A három vállalat a kereskedelmi robotaxi-szolgáltatás bevezetésében működik együtt, ötvözve a Pony.ai autonóm vezetési rendszerét, az Uber globális mobilitási platformját, valamint a Verne szolgáltatási ökoszisztémáját és operatív keretrendszerét. A Pony.ai biztosítja az önvezető megoldást; a Verne lesz a flotta tulajdonosa és az üzemeltető; az Uber pedig integrálja a szolgáltatást globális fuvarmegosztó hálózatába, kiegészítve ezzel a Verne saját ügyfélplatformját. A vállalatok közösen egy skálázható megoldás kiépítését tűzték ki célul a kereskedelmi robotaxi-szolgáltatások bevezetésére Zágrábban, majd potenciálisan további európai városokban és más piacokon is. A tervek szerint az elkövetkező években több ezer robotaxiból álló flottára bővítik a szolgáltatást.

Az együttműködés részeként a vállalatok már megkezdték a közúti tesztelést Horvátország fővárosában, Zágrábban, a Pony.ai hetedik generációs (Gen–7) autonóm rendszerével, amelyet az Arcfox Alpha T5 Robotaxin alkalmaznak.

Mivel a fizetős szolgáltatás előkészületei már zajlanak, Zágráb válik a kereskedelmi robotaxi-szolgáltatás első piacává Európában.

„Az Uberrel és a Verne-vel kötött partnerség fontos mérföldkő az autonóm mobilitás globális kiterjesztésében” – mondta James Peng, a Pony.ai alapító-vezérigazgatója. „Kínában a Gen–7-es rendszerünk már jelentős kereskedelmi léptéket ért el, Kuangcsouban és Sencsenben pedig már önfenntartó módon, veszteség nélkül üzemel, ami bizonyítja technológiánk és üzleti modellünk érettségét. Ezt a tapasztalatot kihasználva gyorsítjuk fel a nemzetközi kereskedelmi bevezetést, ötvözve technológiánkat az Uber globális platformjával és a Verne többpiacos jelenlétet biztosító szerepével” – tette hozzá.