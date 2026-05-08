Bizonytalan időszak előtt az agrárium - több komoly kihívás vár az ágazatra

Mi lehet a megoldás?

A hitelintézet szakértői rendszerszintű átalakításokat tartanak szükségesnek az agráriumban és az élelmiszeriparban. A globális áringadozások egyre sűrűbben és erőteljesebben jelentkeznek, az európai uniós agrártámogatások pedig a termelési költségek egyre kisebb hányadát fedezik. Hollósi Dávid szerint Magyarországnak őszintén újra kell értékelnie a mezőgazdaságát. A szakmának meg kell határoznia, mely ágazatokban tud versenyképes maradni, és mely tevékenységeket kell elengednie a jövőben. A hazai bankok bőséges kerettel rendelkeznek a beruházások támogatására, de veszteségek finanszírozására nem adnak forrást. Hosszú távon kizárólag a nyereséget termelő gazdaságok maradhatnak talpon.

Héjja Csaba, az agrár- és élelmiszeripari üzletág stratégiai ügyfelekért felelős központjának vezetője kiemelte, hogy a hazai problémák szorosan összefüggnek a globális folyamatokkal.

A piac minden eddiginél változékonyabb, az élelmiszerárak a kétezres évek eleje óta folyamatosan emelkednek, reálértéken számolva harminc-negyven százalékos növekedést mutatnak. A magyar agrárvállalkozások jelentős része az áremelkedések ellenére évek óta a jövedelmezősége csökkenésével küzd. Egy ország földrajzi adottságait, az exportszerkezetét vagy a termeléshez használt energiamixet rendkívül nehéz megváltoztatni. A szakértő szerint éppen ezért a hazai agráriumnak a meglévő keretek között kell a maximumot nyújtania, és olyan lépéseket tennie, amelyek növelik a nemzetközi versennyel szembeni ellenállóképességet.