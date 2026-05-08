héjja csabanémeth andrás péterszabad földhollósi dávidgazdamagyarhelyzet

Bizonytalan időszak előtt az agrárium - több komoly kihívás vár az ágazatra

Az elmúlt években teljesen átalakult az a környezet, amelyben a hazai gazdálkodóknak helyt kell állniuk. A kiszámítható évszakok és a stabil nemzetközi piacok kora lejárt, a termelőknek ma már extrém időjárási helyzetekkel és hirtelen jövő geopolitikai feszültségekkel kell számolniuk. Egy friss agrárszakmai elemzés rámutat, milyen lépésekre van szükség ahhoz, hogy a szektor ne csak túlélje a jelenlegi nehézségeket, hanem megőrizze a versenyképességét a nemzetközi piacon.

Schweickhardt Gyula
2026. 05. 08. 11:53
Fotó: MTVA/Oláh Tibor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mi lehet a megoldás?

A hitelintézet szakértői rendszerszintű átalakításokat tartanak szükségesnek az agráriumban és az élelmiszeriparban. A globális áringadozások egyre sűrűbben és erőteljesebben jelentkeznek, az európai uniós agrártámogatások pedig a termelési költségek egyre kisebb hányadát fedezik. Hollósi Dávid szerint Magyarországnak őszintén újra kell értékelnie a mezőgazdaságát. A szakmának meg kell határoznia, mely ágazatokban tud versenyképes maradni, és mely tevékenységeket kell elengednie a jövőben. A hazai bankok bőséges kerettel rendelkeznek a beruházások támogatására, de veszteségek finanszírozására nem adnak forrást. Hosszú távon kizárólag a nyereséget termelő gazdaságok maradhatnak talpon.

Héjja Csaba, az agrár- és élelmiszeripari üzletág stratégiai ügyfelekért felelős központjának vezetője kiemelte, hogy a hazai problémák szorosan összefüggnek a globális folyamatokkal. 

A piac minden eddiginél változékonyabb, az élelmiszerárak a kétezres évek eleje óta folyamatosan emelkednek, reálértéken számolva harminc-negyven százalékos növekedést mutatnak. A magyar agrárvállalkozások jelentős része az áremelkedések ellenére évek óta a jövedelmezősége csökkenésével küzd. Egy ország földrajzi adottságait, az exportszerkezetét vagy a termeléshez használt energiamixet rendkívül nehéz megváltoztatni. A szakértő szerint éppen ezért a hazai agráriumnak a meglévő keretek között kell a maximumot nyújtania, és olyan lépéseket tennie, amelyek növelik a nemzetközi versennyel szembeni ellenállóképességet.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkülföldi titkosszolgálat

A titkosszolgálatok kiemelt célszemélyei

Földi László avatarja

Azok kerüljenek fontos pozícióba, akiknek az ország érdeke fontosabb, mint a nemzetközi térből érkező dicséret.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.