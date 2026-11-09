Baljós jelek érkeznek a gazdaságból, ebből még nagy gond lehet
Egyre több jel mutat a magyar gazdaság sérülékenységére. Bajban az építőipar, megtorpant a turizmus, nyáron pedig két évtizede nem látott gyárbezárási hullám söpört végig hazánkban.
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