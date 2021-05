Benyújtották az Országgyűlésnek a jövő évi költségvetést

Magas gazdasági növekedéssel, csökkenő államadóssággal számol a tervezet

Jövőre több terület is nagyobb forrással gazdálkodhat. Nagyobb összeg jut a családok támogatására, otthonteremtésre, emellett megjelenik a 25 év alattiak szja-mentessége. A nyugellátásokra 255 milliárddal jut több, valamint 160 milliárd forint rendelkezésre áll a 13. havi nyugdíj újabb elemének visszaállítására. Az egészségügyi béremelés 460 milliárdos forint tétel lesz.

Fontos tételek

7308 milliárd forint a gazdaság újraindítására

2558 milliárd forint az egészségügyre

3620 milliárdos egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alap

460 milliárd forint egészségügyi béremelésre

2378 milliárd forint a családok támogatására

233 milliárd forint értékű tartalék

Varga Mihály ma benyújtotta a parlamentnek a jövő évi költségvetés tervezetét. A pénzügyminiszter elmondta, hogy a 2022-es költségvetés Magyarország újraindításának költségvetése lesz, melyet azért készítettek már most el, hogy a gazdaság résztvevői időben megtudják, mit tervez a kormány. Jelezte, hogy a gazdaságpolitika a válság alatt sem változott: az adók csökkentése, a munkahelyek és a családok védelme és a beruházások ösztönzése a főbb pontok.

Az újraindítás feladatai: lehetővé kell tenni, hogy az eddig kényszerűen nem, vagy csak részben üzemelő vállalkozások beindulhassanak, az állások ne vesszenek el. A kormány dinamikus, 5,2 százalékos gazdasági növekedéssel számol jövőre, így a gazdaság visszaáll az erős növekedési pályára, miután már idén is négy százalék fölötti növekedést várnak. Az adósságpályát is csökkenő pályára akarják állítani, tavaly 80,1 százalékra nőtt a GDP-arányos államadósság, idén 79,9 százalék lesz. Jövőre 79,3 százalék a célszám. Az inflációt a jegybanki célnak megfelelő három százalékra tervezik.

A hiány mértékét úgy határozták meg, hogy fennmaradhasson az adósságcsökkenés, ugyanakkor fedezhetők legyenek azok a többletköltségek, amelyek szükségesek a gazdasági újraindításhoz. A költségvetési hiány már idén is alacsonyabb lesz, mint az uniós átlag, és az államadósság szintje is az átlag alatt marad.

Jövőre több terület is nagyobb forrással gazdálkodhat. Több jut a családok támogatására, otthonteremtésre, emellett megjelenik a 25 év alattiak szja-mentessége. A nyugellátásokra 255 milliárddal jut több, valamint 160 milliárd forint rendelkezésre áll a 13. havi nyugdíj újabb elemének visszaállítására. A nyugdíjak az infláció mértékében nőnek, de magas gazdasági növekedés esetére nyugdíjprémiumra is félretesz a költségvetés. Az egészségügyi béremelés 460 milliárdos forint tétel lesz. A szociális hozzájárulási adót jövőre is két százalékponttal akarják csökkenteni, a 2016-ban megindított programnak megfelelően.

A munkanélküliségi ráta Varga Mihály szerint a gazdaság újraindításakor vélhetőn visszaáll a 2020 februári, tehát a járvány előtti igen alacsony szintre. A jövő évre hét százalék fölötti átlagos béremelkedési ütemmel számolnak.