Tizenhat százalékkal emelkedett a bruttó átlagkereset júniusban

Az év első felében 421 ezer forintot kerestek átlagosan a teljes munkaidőben foglalkoztatottak – jelentette a KSH.

– Júniusban gyorsult a bérek növekedésének üteme, amely mögött egyrészt a versenyszféra béremelkedési ütemének stabilitása, másrészt az egészségügyi dolgozóknak kifizetett egyszeri ötszázezer forintos jutalom áll. A versenyszféra béreinek tíz százalék feletti emelkedését árnyalja az összetételhatás: míg a rendkívüli juttatások (bónuszok) és a túlórákhoz kapcsolódó kifizetések nagysága vélhetően csökkent, az alacsonyabb termelékenységű foglalkoztatottak óraszámának mérséklődése ezt statisztikai szempontból ellensúlyozta. A bérnövekedés további alakulását nagyban befolyásolja a gazdaság kilábalása a válsághelyzetből, a bérek dinamikus emelkedésének feltétele a gazdaság újbóli növekedési pályára állása. A közszférában továbbra is fontos a bérrendezések folytatása, például a tanárok esetében – közölte Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője a KSH jelentésére reagálva.

– A várakozásokat ismét jelentősen felülmúlva, 15,6 százalékkal nőttek a bruttó bérek júniusban, így stabilan visszatért a vírus előtti dinamikához a hazai bérnövekedés, és habár ez a kiugró növekedés jelenleg elsősorban az egészségügyi dolgozók félmillió forintos bónuszához köthető, de a rendszeres bérek növekedése is 10,6 százalék volt júniusban – mondta a Takarékbank elemzője. Magos Bence szerint az alkalmazásban állók létszáma már csak 5,8 százalékos éves csökkenést mutat, ahol a csökkenésben túlnyomó részt a vállalkozások átmeneti elbocsátásai játszanak szerepet, de az előző hónaphoz képest már itt is látszik a növekedés, a továbbra is a megszokott módon üzemelő szektorokban a munkahelyüket megtartók esetében pedig ismét két számjegy feletti a bérdinamika.

A statisztikai hivatal szerint idén júniusban a bruttó átlagkereset 421 700 forint volt, 15,6 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A kiugró növekedés jelentős részben az egészségügyi dolgozóknak kiosztott ötszázezer forintos egyszeri rendkívüli juttatással volt összefüggésben. A január–júniusi bruttó átlagkereset 395 000, a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset 262 600 forint volt, mindkettő 9,9 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva – közölte a statisztikai hivatal.

Az idei év hatodik hónapjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete – a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél – 421 700, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 434 000 forint volt. A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 280 500, a kedvezményeket is figyelembe véve 290 200 forintot ért el – áll a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közleményében

Tizedével több jut bevásárlásra

Fotó: Bach Máté

.

Az év első hat hónapjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 395 000, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 405 400 forint volt. A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 262 600, a kedvezményeket is figyelembe véve 271 600 forintot ért el. A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 9,9, a kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset 10,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A bruttó átlagkereset a pénzügyi és biztosítási tevékenység gazdasági ágban volt a legmagasabb (723 500 forint), és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén a legalacsonyabb (249 900 forint).