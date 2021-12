Izraelben a koronavírus elleni védőoltás negyedik adagja is kérhető

A politikus erről azt követően beszélt, hogy egyeztetett a kérdésben illetékes szakértői csoporttal. Hivatalának közleménye szerint Bennett kijelentette, Izrael polgárai a világon elsőként kapták meg a vakcina harmadik adagját, az ország továbbra is továbbra is élen jár azzal, hogy most a lakosok hozzájutnak a negyedikhez is.

A kormányfő egyben felszólította azokat, akik megfelelnek a feltételeknek, hogy kérjék az oltást.