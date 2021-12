Az izraeli világelsőségnek is van ára

Az ötödik hullám már meg is érkezett Izraelbe! – kongatta meg a vészharangokat hétvégén Naftali Bennett miniszterelnök, előrevetítve, hogy három-négy héten belül a halálesetek emelkedésére számítanak. Ezután nem várattak magukra sokat a szigorítások sem; mivel a tapasztalatok szerint a vakcinákkal szemben ellenállóbb omikron variánst főképpen külföldről hurcolják be, tegnap újabb tíz országot soroltak a „vörös zónába”.

Tiltó listára került például Magyarország, illetve ami ennél meglepőbb, hogy első alkalommal az Egyesült Államok.

A járvány alakulása Izraelben nemzetközi tanulságokkal is szolgálhat, hiszen az ország sokáig világviszonylatban az élen járt az oltásban, 9,2 milliós lakosságával és fejlett egészségügyi rendszerével pedig a Pfizer–BioNtech egyfajta kísérleti laboratóriumaként működött. Izraeli kutatók egészségügyi dolgozók adatait vizsgálva éppen a minap figyelmeztettek rá, hogy úgy tűnik, még a háromszor oltottak esetében is csak negyedannyira hatékony a vakcina az omikronnal szemben a deltához képest.

– Az élet még több munkával és odafigyeléssel jár, mert nem kiszámítható és tervezhető a program a kritikus helyzetek miatt. De az ellátás már zavartalanul zajlik, az új előírások rutinszerűek.

Az emberek nagyjából megszokták a korlátozásokat. Persze sajnos itt is vannak kihágások.

A felelőtlen viselkedés miatt néhányszor előfordult, hogy néhány napra az orvosoknak és a nővéreknek is be kellett szüntetniük a munkát – mondta el lapunknak az eilati kórházban orvosként dolgozó Edelmann Illés, hogyan élték meg az elmúlt két évet. A magyar származású doktor a világelső izraeli oltási kampányt úgy értékelte, mint ami a kezdetben talán túl volt erőltetve, de összességében és végeredményben eredményes és biztató. Egyúttal ő is rámutatott arra, hogy a tapasztalatokból mindenki tanulhat, egy-két éven belül lesznek komoly felmérések, és kialakulhatnak más oltási modellek is. Saját bevallása szerint a szigorú lezárásokat, a korlátozások hatá­sait persze ő is megérezte saját magánpraxisában.

Nem hiszek a konspirációs teóriákban. A pandémiára mindig a magas veszteségi arány jellemző. Nyilván a szigorú eljárásokra szükség van a terjedés megfékezéséhez, még ha ez minden szinten magas költségekkel és kiadásokkal is jár

– értékelte az óvintézkedéseket.

Fotó: Abir Szultan

„Az előző miniszterelnökünk, Benjamin Netanjahu remek munkát végzett, amikor tető alá hozott egy alkut, hogy az izraeliek kapjanak először a vakcinából.

Másrészt viszont egy teljességgel új oltás kísérleti egerei vagyunk.

A kampány is agresszív volt, különösen az oltatlanokkal szembeni korlátozásokat illetően” – írta le véleményét az izraeli oltásról lapunknak Mark Reidman. Az asdódi férfi szerint az első lezárások valódi célja az volt, hogy megelőzzék az egészségügyi rendszer összeomlását, mivel nem volt elég lélegeztetőgépük, és ádáz versenyfutás zajlott a beszerzésükért. „Miután idővel megszerezték azokat, a többi lezárás csak a politikai játszma része. Senki nem akar felelősséget vállalni azért, ha valami rossz történik, szóval csak odacsapnak a lezáráskalapáccsal” – fogalmazott. „Mindenkinek szüksége van egy kis időre egyedül. Imádom a gyerekeimet, de ez nem jelenti azt, hogy egy hónapig összezárhatnak velük a kényelmes börtönömben, a házamban.

Szóval a legnagyobb kihívás az volt, hogy ne őrüljek meg!

– vallotta meg a szoftverfejlesztőként dolgozó többgyermekes apuka. Majd hozzátette, az óriási pozitív változást hozott az életében, hogy otthonról dolgozhat, amivel napi több óra autózást spórolhat meg.

Borítókép: Ultraortodox zsidó férfi a Tel-Aviv melletti Lodban mûködõ Ben Gurion Nemzetközi Repülõtéren. Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan