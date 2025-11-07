Orbán-Trump-csúcsOrbán ViktorDonald Trump

Orbán Viktor: Irány a Fehér Ház!

A miniszterelnök közösségi oldalán tett közzé bejegyzést az amerikai elnökkel való találkozó előtt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 14:35
Magyar–amerikai csúcs hamarosan – írta bejegyzéséhez a miniszterelnök. 

 

 

 

Szijjártó Péter diplomáciai bemelegítése Washingtonban

