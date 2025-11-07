Orbán Viktor: Irány a Fehér Ház!

Magyar–amerikai csúcs hamarosan – írta bejegyzéséhez a miniszterelnök.
2026-ig 400 ezer lengyel fiatal kap katonai kiképzést.
A kormányok a szuverenitás, a nemzeti érdek és a konzervatív értékek hangsúlyozásában találtak közös hangot.
21 kilométer reggeli előtt.
Hosszú ideje támogatja egymást a két vezető.
