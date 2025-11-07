Szijjártó Péter újabb részleteket árult el a mai csúcstalálkozóról + videó

Szijjártó Péter elmondta, hogy a Paks II beruházást korábban politikai indíttatásból érintették amerikai szankciók, amelyek az építkezés menetét is hátráltatták. Mint fogalmazott, a helyzet az, hogy a Paksi Atomerőmű, az új Paksi Atomerőmű, tehát a Paks II erőmű építését a Biden-kormány politikai bosszú miatt helyezte szankciós listára. A miniszter felidézte, hogy ez az időszak még az amerikai elnökváltás idejére esett: akkor már kikaptak az elnökválasztáson, de még nem Trump volt az elnök.

Abban az átmeneti időszakban politikai bosszúból a paksi építkezést feltették a szankciós listára

– mondta.

Hozzátette, hogy a döntés következményeként hónapokra le kellett állítani az építkezést. – Aztán idén nyáron a Trump-kormány levette a paksi építkezést a szankciós listáról. Ez a mentesség most decemberig hatályos – tette hozzá Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, hogy a magyar fél bízik a szankciós mentesség meghosszabbításában is. Mint mondta, reméli, hogy a holnapi napon meg tudnak állapodni arról vagy ígéretet kapnak arra, hogy a paksi bővítésre vonatkozó szankciós mentességet meghosszabbítja az amerikai kormány.

Erre jó reményünk van, hiszen ha már egyszer mentességet adtak, akkor miért ne adnának újra?

Kifejtette: újdonság, hogy amerikai vállalati részvétel is megjelent a paksi beruházásban, ugyanis a paksi építkezés digitalizálását egy három cégből álló nemzetközi konzorcium végzi, és ott a három cégből egy ausztrál és egy magyar mellett egy amerikai, az IBM van, tehát most már elmondhatjuk azt is, hogy valódi amerikai vállalati részvétel is van a paksi új atomerőművi blokkok építésében.