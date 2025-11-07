Holttestet találtak egy lakásban Tatabányán

Aggódó szomszédok bejelentésére vonultak ki a rendőrök péntek délelőtt Tatabányán a Mártírok útjára – írja a Kemma. Egy idős férfit már napok óta nem láttak, ezért a környékbeliek attól tartottak, hogy valami baj történt vele.

Illusztráció. Forrás: Rendőrség

A lap megkeresésére a rendőrség közölte:

lakossági bejelentés nyomán, a tűzoltók segítségével jutottak be a lakásba, ahol azonban már nem tudták megmenteni a férfi életét.

A rendőrök és mentők még hosszú ideig a helyszínen maradtak, amíg értesítették a hozzátartozókat.

Az eset körülményeiről ide kattintva olvashat a Kemma cikkében.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Huszár Márk)