Holttestet találtak egy lakásban Tatabányán

A környéken élők aggódtak, amiért napok óta nem láttak kimozdulni otthonából egy tatabányai férfit. A rendőrök és a tűzoltók közösen jutottak be a lakásba, ahol már csak a holttestét találták meg.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 14:37
Aggódó szomszédok bejelentésére vonultak ki a rendőrök péntek délelőtt Tatabányán a Mártírok útjára – írja a Kemma. Egy idős férfit már napok óta nem láttak, ezért a környékbeliek attól tartottak, hogy valami baj történt vele.

Illusztráció. Forrás: Rendőrség

A lap megkeresésére a rendőrség közölte:

lakossági bejelentés nyomán, a tűzoltók segítségével jutottak be a lakásba, ahol azonban már nem tudták megmenteni a férfi életét.

A rendőrök és mentők még hosszú ideig a helyszínen maradtak, amíg értesítették a hozzátartozókat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Huszár Márk)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

